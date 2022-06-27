〈財經主筆室〉台積電485元創18 個月新低　80萬新手股東問股價落底了嗎？

美股反彈讓投資人對台股本周走勢帶來利多期待，尤其是對「 護國神山」台積電股價重回500元有更多期盼， 主要是台積電上周股東人數創下139.9萬人新高，有高達80萬 新手股東目前都處於套牢，台積電股價已經落底了嗎？ 還是會繼續探底呢？台積電股價表現牽動著百萬餘人情緒， 也影響著台股行情走勢。

台積電年初創下每股688元史上新高後，股價就直直落， 上周股價最低來到每股485元，不到半年時間股價已重挫高達29 %，讓不少投資人哀號，更好奇台積電股價究竟要跌到何時？

根據統計，截至上周(24日)止，台積電股東人數達138萬9, 627人，創下台積電史上股東人數最多的新猷， 也是台股所有上市櫃公司中股東人數最多的一家企業， 股東人數最多也突顯台灣人對這個「護國神山」的支持。

不過，台積電上周股價最低來到每股485元，也創下該股從202 0年12月中旬後， 總計18個月以來股價新低價位。也就是說， 這18月新增的股東所購入的台積電股票，購入成本都高於485元 的價位。意即，這段期間買入者，目前都處於套牢處境。

據統計，台積電2020年12月中旬時的股東人數僅為58萬6, 059人，如今股東人數達138萬9,627人，也就是僅短短 18個月的時間，股東人數激增高達80萬3,568人，有高達5 7.82%比率的股東，都是這二年之內新增的股東。也就是說， 有高達近六成左右股東都是套牢族， 而且大都以小股東及零股股東為主。

台積電這近二年有二波高峰，第一個高峰是2021年元月創下每股 679元高點，第二個高峰就是2022年元月創下的每股688元 史上新高價，而二波高點回跌後，只要跌破600元時， 就有不少分析師或股市名人發表言論鼓勵買進，甚至有人說「600 元以下的台積電是老天爺給的禮物」。因此，吸引一大堆散戶搶進， 台積電這段期間激增的80萬新手股東，就是這樣堆積而來的。

台積電股東人數眾多，且權值影響台股最多，是台股中的「權王」， 股價漲跌自然是市場討論最高的焦點， 而台積電股價究竟多少錢才合理？絕對是目前市場最熱門的話題， 儘管不少長線投資人都為台積電目前股價叫屈， 但股價近來震盪不已卻是事實。

台積電上周最低每股485元，創下近18個月來新低， 由於台積電不斷跌破各種均線，讓不少這二年來才進場買進者， 紛紛著墨思考著該怎樣才能降低損失？是繼續持有當長期投資者， 逢低擇機攤平成本？還是適時認賠殺出止血呢？各種可能正考驗著這 80萬新手股東們。

台積電各種有相關多空說法及消息很多，看空者認為， 台積電未來不排除看到3字頭，合理區間落在269至367元， 應該破除「護國神山」不能跌的迷思。 這番空頭言論讓不少台積電的小股東看了心驚膽跳。