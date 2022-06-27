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林務局因應台灣汛期 加強國有林大規模崩塌防災整備與應變

林務局還說，受極端氣候影響，颱風伴隨之總累積雨量逐年增加，且常有短延時強降雨之情況，尤其國有林地多位於中高海拔地區，降雨量變化更加明顯，切不可掉以輕心

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/27 09:53
照片由林務局提供

照片由林務局提供

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）每年5月至10月是台灣地區的汛期，林務局已於汛期來臨前積極展開各項治山防災防汛整備工作，盤點檢視各林區管理處轄區內重點防汛區域及工程、防災教育訓練、緊急搶修搶災開口契約、林道巡查維護、在建工程防災整備、堰塞湖防災及其他防汛整備情形等面向，進行深度檢討與策進。

為因應明（2023）年起大規模崩塌潛勢區發佈警戒預報，林務局於2022年4月21日於高雄市甲仙區大田里避難處辦理災害整備與防災應變示範演練，藉由現地真實情境的模擬演練，提升居民防災意識、強化社區自主應變能力，加強各機關縱、橫向聯繫及分工處理，熟悉投入防救災工作的時機、資源與操作模式，以期將潛在大規模崩塌的危害降至最低。

林務局表示，通往各國家森林遊樂區與沿線聚落之林道，與民眾生活息息相關，相關林道巡查維護工作目前均提前全數完成，若發生災害，即能透過指派開口合約廠商機具人員於最短時間進場，進行搶通及緊急修復工作，以維護用路安全。經檢討確認各管理處已完成之各項防災整備工作，將可因應颱風豪雨來臨時各種災害所帶來挑戰。

林務局還說，受極端氣候影響，颱風伴隨之總累積雨量逐年增加，且常有短延時強降雨之情況，尤其國有林地多位於中高海拔地區，降雨量變化更加明顯，切不可掉以輕心，林務局除完成各項防災整備工作外，亦積極橫向與水土保持局、水利署等單位保持機關間聯繫及合作，戮力做好各項防災準備，並請民眾配合相關疏散避難措施，以降低生命財產之損失。
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更新時間 : 2022-06-27 10:35 GMT+08:00

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