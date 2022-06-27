「台語溯源 歡迎指正!」茶的故事

記得唸初中的時候，有一次在國文課堂上，老師叫一位同學起來讀一段課文。當他讀到成語「如火如荼」時，一個不小心，將「荼」讀作「茶(ㄔㄚˊ)」。說時遲那時快，只聽到老師一聲大吼：「甚麼？你給我讀作ㄔㄚˊ?」瞬時之間，全班鴉雀無聲，大家心裡嘀咕：「慘了！這個老師可是會打人的……」

經過這次「震撼教育」之後，筆者自小就一直牢記在心：「茶」和「荼」兩個字雖然只差一畫，但是兩者的讀音卻截然不同－－「茶」的讀音「ㄔㄚˊ」，而「荼」讀音則是「ㄊㄨˊ」。兩者的意義也截然不同－－「茶」是我們常喝的飲料，而「荼」則有完全不相干的意思。

按，在成語「如火如荼」中，「如火」是「如火般熊熊燃燒」的意思；而「如荼」中的「荼」，根據《康熙字典》的解釋：「荼，茅秀也。」也就是說，「荼」是茅草的花，故「如荼」的意思就是「如茅草的花團團盛開」。因此，成語「如火如荼」通常用來形容一個盛大的場面。例如，一個場面盛大的展覽會，我們就可以用「如火如荼」來形容。在古代，一支軍隊軍容壯盛，也可以用「如火如荼」稱之。

就這樣，「茶(ㄔㄚˊ)」和「荼(ㄊㄨˊ)」兩字橋歸橋、路歸路，如此不知經過多少靜好歲月，直到有一天……

這一天，筆者無意間在《康熙字典》看到如此的記載：

「茶，茗也；本作荼，今作茶。」

嗄？「茶」和「荼」原來是同一個意思！這完全顛覆筆者自幼至今的認知，一時之間簡直難以想像！然而突然一轉念，「茶」的台語【註】讀音「ㄉㄝˇ」和「荼」的台語讀音「ㄉㄛˇ」不是非常相近嗎？可見《康熙字典》說的：「茶，茗也；本作『荼』，今作『茶』。」確實是有根據的。

回想起那位初中同學將「如火如荼」讀作「如火如茶(ㄔㄚˊ)」被老師吼的往事(見本文第一段)，筆者有點想為他叫屈哩！

泡茶的基本工具不外乎「茶壺」和「茶杯」。「壺」讀音「ㄏㄨˊ」(與「湖」字同音)。照理說，台語的「壺」字應該讀作「ㄛˇ」(亦與「湖」字同音)。但是台語的「茶壺」一般不讀作「茶ㄛˇ」，而讀作「茶ㄍㄛˋ」－－其實這一點都不奇怪。

我們知道，日語漢字有兩種發音方式，即「音讀」(おんよみ)及「訓讀(くんよみ)」；其中「音讀」是保留該等漢字當初漢唐時期傳入日本時的漢語發音。例如，「湖」字的日語「音讀」發音為「こ」(ko)，可知當初傳入日本時「湖」字的漢語發音應為(或近似於)「こ(ko)」。因此我們可以合理的推論，當初「壺」字曾經讀作「ㄍㄛˋ(kó˙)」而在台語裡沿用至今，應無疑義。

其次談到「茶杯」。「杯」這個字的部首為「木」，可見最早的杯是一種木製的容器。古籍《說文》：「桮，通作杯，飲酒器。」又，古籍《史記項羽傳》：「一杯羹」。可見古時的「杯」是用來裝酒或肉湯的。今日的「杯」則包括裝茶的「茶杯」；其材質也不限定為木製，舉凡瓷杯、紙杯、玻璃杯、塑膠杯等等，通通稱為「杯」。

依照語言「約定成俗」的原則，台語也用「茶杯」(讀音：tê-poe，或ㄉㄝ- ㄅㄨㄝ)這個詞；但是更常用的是「茶甌」(讀音：tê-au，或ㄉㄝ- ㄠ)這個詞彙。古籍《廣韻》：「甌，瓦器。」又，古籍《正韻》：「今俗謂盌，深者為甌。」意思就是說，陶瓷製的茶器，淺的叫做「茶盌」(讀音：tê-oáⁿ)，深的叫做「茶甌」(讀音：tê-au)。

台語用「茶甌」一詞來稱呼一般所謂的「茶杯」，感覺上似乎更為典雅，各位看倌你認為呢？

【註】廣義來說，「台語」係包括閩南語、客家語、原住民各族語、以及新住民各族語等等；但本文中所謂的「台語」則是指源於閩南語而目前在台灣通用的一種語言。不過由於諸多時空因素，此「台語」已經不等同於閩南語。