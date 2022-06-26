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台灣電價漲定了 義美高志明籲集中調漲工業用電10%

By 台灣英文新聞－編輯
2022/06/26 19:57
（圖／Pixabay）

（圖／Pixabay）

（台灣英文新聞 / 綜合報導）台灣用電量屢創新高，為了反映能源成本，經濟部擬於明（27）日召開電價審議委員會，外傳漲幅最少5%。義美食品總經理高志明呼籲， 應集中調漲工業用電價10%，勿拿上班族與小型商家開刀。

高志明25日在臉書發文指出，全球能源價格高漲，環境保護成本增加，世界各國電價已迅速反應調高，台灣調高電價勢不可免。然而，在全球氣候異常、烏俄戰爭、能源糧食荒、能源與環保成本持續增加的挑戰下，小型商店與餐飲店經營者及上班族已承受莫大壓力，若連電價都漲，實在吃不消。

高志明認為，台灣能上軌道經營的工業製造工廠，應都有永續經營的能力、願景、與決心，也瞭解一定要配合「2050年淨零碳排」之目標。因此，工廠面臨調漲電價10%的事實，縱使心理上有壓力，也絕對有能力承受。

他呼籲，政府不應調高上班族家用電價、小型／微型商店用電電價，而應集中調漲工業用電價10%，消除老百姓與小型商店業者的電價調漲壓力。若真有工業工廠無法承擔，而發生經營困難、或必須要遷廠他國的情事，政府應予以協助，透過提高用電效率的方式降低其壓力。

經濟部長王美花日前表示，全球電價都在漲，燃料成本對台電、中油財務成本造成龐大壓力。環保團體指出，台灣工業用電電價是全世界第六低，但自2018年最後一次調漲電價以來，三年間用電量增加164億度，工業部門就占了增幅的76%，應優先調漲工業用電，尤其是針對如面板半導體、鋼鐵、水泥等高耗能產業。
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