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【普度限定】新北紙紮店徵學徒 結業可帶回一尊「自己的紙紮人」

鬼月很熱鬧，新北新興糊紙店搭上南美館殭屍熱

By 台灣英文新聞－編輯
2022/06/26 19:11
（圖／新興紙糊店臉書）

（圖／新興紙糊店臉書）

（台灣英文新聞 / 綜合報導）台南市美術館「亞洲的地獄與幽魂」展在台灣引爆一股殭屍熱，搭上這股陰間風潮，新北新莊的「新興糊紙店」，推出了普度限定紙紮工藝實習活動，一個半月的課程，不僅完全免費，還能帶回一尊「自己的紙僕」，噱頭十足。

新興糊紙店在臉書號召學徒，錄取者將於七至八月之間，進行一個半月的學習，待遇優，免學費還每日供餐。主辦單位表示，過往拜師此項技藝，往往須蹲店學習3年至 8年才能參與完各項類別，盼能透過每年普度節慶，徵求有興趣的實習學徒，讓民眾有機會接觸本土傳統文化與技藝。

參與活動者，不僅能在結業前，由文化講師教授一隻自己的紙僕分身作為實習禮物，並可視表現情況優先獲得未來與新興紙糊店合作、進行動畫製作等跨領域計畫的參與機會。

不過，名額僅一至二名，且每天要待上七小時，只想當作玩票性質的人士，恐怕不適合。主辦單位強調，須全程參與，謝絕遲到早退或「意志不堅」者。

新興紙糊店有120年歷史，祖傳四代至今，堅持保有手工古法，也是首個紅到法國的台灣紙紮文化團隊。「新興糊紙文化」2016年首度至法國巴黎羅浮宮左翼-裝飾藝術美術館參展，2019年再度受邀至巴黎「法國凱布朗利博物館」（該館就是本次與南美館合辦地獄展的博物館）參加「極樂天堂特展」。
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