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G7將制裁俄國黃金 峰會聚焦能源供應、通膨與糧食

黃金為能源之外，俄國第二大出口商品，進口禁令將使該國更難參與全球市場。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/26 18:01
美國總統已於25日飛抵德國參加G7峰會。(圖／美聯社）

美國總統已於25日飛抵德國參加G7峰會。(圖／美聯社）

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）「七大工業國組織」（The Group of Seven，G7）將於26日在德國召開為期三日的峰會，會議將聚焦確保能源供應以及解決通膨問題，各國元首預計將於28日宣布禁止進口俄國黃金，作為G7針對俄國入侵烏克蘭行動的最新制裁措施。

制裁俄國黃金 英國至關重要

美聯社》報導，拜登政府表示，黃金為能源之外莫斯科第二大出口商品，進口禁令將使俄國更難參與全球市場。拜登也在推特上表示，莫斯科透過出黃金賺取數百億美元。

白宮數據顯示，2020年俄國出口黃金達190億美元，約佔全球黃金出口的5%，該國出口黃金9成送往G7國家，其中又有超過9成出口到英國。至於美國，2019年從俄國進口黃金不到2億美元，2022年及2021年則不足100萬美元。

G7峰會在即，俄國動作頻頻。烏克蘭首都基輔市市長克里契科（Vitali Klitschko）表示，在峰會揭幕前數小時，俄國對該市發動導彈攻擊，至少兩處民宅被襲。

會議聚焦能源供應、通膨、糧食以及應對中國

拜登已於25日抵達德國，並在下午與G7及歐盟領導人進行正式與非正式會談。據美國國防部發言人柯比（John Kirby）表示，峰會將聚焦通貨膨脹及其他「普丁發動戰爭給全球經濟帶來的挑戰」等問題，將討論如何繼續對其究責。能源價格上限也會列入討論，目的是限制俄國石油與天然氣利潤。

此外，會議也將討論如何保持應對氣候變遷的承諾，並解決戰爭所帶來的能源供應需求，糧食危機也成關注焦點。

根據美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）先前透露，拜登將發起一項伙伴關係，涵蓋全球基礎設施、民生健康和數字基礎設施，以此對抗中國「一帶一路」政策。
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