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猴痘患者為何收治負壓病房？台灣疾管署解答

By 台灣英文新聞－編輯
2022/06/26 17:55
（圖／Pixabay）

（圖／Pixabay）

（台灣英文新聞 / 綜合報導）台灣目前出現一例猴痘案例，對於專家質疑收治負壓病房的必要性，疾管署表示，是為了醫護安全，而可預防猴痘的天花疫苗，我國將爭取年底前到貨。

南部一名20多歲本國籍男性確診猴痘，收治於負壓隔離病室，將治療至全身皮膚病灶結痂完全脫落才可解除隔離。有專家指，此病主要透過接觸傳染，無須入住負壓病房。中央社引述疾管署副署長莊人祥說法回應，若送入非負壓病房，醫護壓力較大，且目前台灣案例少，負壓隔離病房足夠，因此不會修改指引。

匡列的九名密切接觸者中，皆無症狀，不過猴痘潛伏期可長達21天，一至二週內會發病，因此還要再觀察。目前全台專責、負壓病房共13,824床，空床率50.8%。

根據疾管署，接觸者的定義是，自個案發病至病患所有皮疹結痂時，曾直接接觸感染者呼吸道分泌物、皮膚或黏膜，或在無適當防護下提供照護、相處、接觸患者呼吸道分泌物或體液者。例子報括家人、性伴侶、醫護人員。

至於疫苗接種政策，天花疫苗可預防猴痘，莊人祥表示，WHO並不建議大規模接種，台灣將讓三種對象優先施打第三代天花疫苗，分別為照顧猴痘患者的醫護人員、實驗室人員與短時間內與個案有密切接觸者。

我國正積極採購相關疫苗，數量與時程還未敲定，盼能於年底前到貨。莊人祥補充指出，國內雖有第一代天花疫苗的戰備儲備量，但副作用較多，還是會以第三代疫苗主。

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