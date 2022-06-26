女性人才不能失 挺墮胎還是不挺？美國企業被迫選邊站

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美國最高法院24日推翻了1973年以來「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）對女性墮胎權的憲法保障，不僅在全國引爆示威，連各大企業都不得不表態站隊，畢竟此議題影響的不只個人，也可能撼動整個勞動市場。

根據美聯社，上月最高法院流出文件，保守派大法官有意剝奪女性自主流產權後，部分大公司即對此敏感議題低調以對，但在最高法院果真做出此決定後，原本閉口不談的知名企業，紛紛站出來表示支持墮胎權，會出資讓有需要的員工跨州尋求人工引產，如迪士尼、臉書母公司Meta、美國運通、美國銀行、高盛等。至於蘋果、星巴克、叫車平台Lyft、評論網站Yelp等公司，也重申挺墮胎權的立場。

不過，持觀望態度的知名企業也不在少數，麥當勞、百事、可口可樂、通用汽車、泰森食品、萬豪酒店集團等，都選擇「不回應」。而在各州擁有多家門市、禁令一出員工受衝擊甚鉅的的零售業龍頭沃瑪，也未有任何說法。

在失去憲法保護網後，美國有近半數的州，都已摩拳擦掌，將墮胎一事「就地非法」。對企業而言，挺墮胎還是不挺，攸關其能否吸引人才的能力，科技業尤然。以總部位於德州的電腦大廠戴爾（Dell）為例，Dell原本就因科技新鮮人難覓而苦惱，如今身為美國反墮胎大州的德州，勢將進一步限縮墮胎權，這下如何吸引年輕、具進步派思想的勞動力？而這類族群偏偏是科技業渴求的人才。

不只面臨搶人大戰，力挺的企業恐怕也得面對隨之而來的司法大戰。在各州各行其是的情況下，倘若出資讓員工跨州墮胎，會否牽涉法律問題？況且，政治力壓力也如烏雲罩頂。部分保守派議員已撂下狠話，會對付支持墮胎的企業，如德州共和黨員Briscoe Cain，就揚言要提出法案，禁止特定地區與提供員工墮胎福利的企業往來。

再者，如蘋果、谷歌、臉書、微軟等企業，恐怕還得面臨另一棘手問題。由於這些公司的服務，部分涉及用戶的所在位置、健康資訊等，若執法單位懷疑有女子從事「不法」墮胎行徑，要求企業交出用戶資料，以利將其追緝到案，這些科技公司又當如何是好？

由此可見，墮胎權牽涉的絕非僅是女性身體自主、生命權、醫療照護、弱勢更弱勢等社會議題，亦引發了女性勞動力何去何從的省思。許多人在選擇雇主時，不僅是薪資或福利，價值觀是否相同也是必要條件。究竟要提供員工墮胎支持，而惹惱保守派政治人物，還是要無視女性員工需求，而失去人心？美國企業這下陷入兩難。