拖白俄加入俄烏戰爭？ 俄將在白俄部署短程核導彈

（台灣英文新聞／李昱德 綜合報導）俄國軍隊攻入烏克蘭時，其中一路軍隊是從白俄羅斯的邊界入侵，而整個戰爭期間，白俄羅斯雖然沒有直接派軍介入戰爭，仍允許俄國飛彈自白俄領土內發射攻擊烏克蘭，並提供俄軍後勤上的支援，而最新消息顯示，俄國將進一步在白俄部署能攜帶核彈頭的短程導彈，增加核威懾能力。

《BBC》報導，俄國總統普丁（Vladimir Putin） 昨（25）日在聖彼得堡與白俄羅斯領導人盧卡申科（Alexander Lukashenko）進行電視會談，並於會後宣布，因應盧卡申科的要求，將於數個月內移交9K720伊斯坎德爾-M型短程導彈至白俄，後續流程將由兩國國防部確定，除此之外，也將協助改造蘇愷25（Su-27）戰機，使其具備裝載戰術核武的能力。

9K720伊斯坎德爾短程導彈是一款俄國研發的短程導彈，北約代號為「SS-X-岩石」，有效射程約為500公里，可以裝載子母彈、高爆彈等多種彈體，且可以搭載核彈頭，由於在設計上降低雷達偵測的能力，2004年服役之後，俄國政府曾宣稱沒有任何一款系統可以攔截該款導彈。

俄國雖然有對外出售9K720伊斯坎德爾短程導彈，許多立場親俄的國家，像是中國、伊朗、利比亞與北韓都有裝備，但是該型導彈其實有兩種型號，分別為「M型」和「E型」，俄國自己使用的是M型，其射程比E型的280公里更長，且使用的制導系統不一樣，精準度更高，俄國選擇部署自用的M型至白俄，動機十分耐人尋味。

烏克蘭情報機構指出，俄國從白俄發射飛彈攻擊烏克蘭境內的目標，現在又將具備核威懾能力的短程導彈部署在白俄境內，除能有效強化兩國之間的關係外，更隱含著可能會將白俄拖入烏克蘭戰爭泥淖的用意。

事實上，白俄羅斯總統盧卡申科在上任之初曾試圖擺脫俄國影響力並向歐盟靠攏，然而因為人權紀錄不佳且靠著做票連任的嫌疑重大，在2020年至2021年間國內爆發反政府的「拖鞋革命」後，盧卡申科在選擇鎮壓示威者以保住自己政權的同時，也使倒向西方的企圖徹底破產，最後只能選擇持續加深與俄國的連結。

現階段，俄軍已攻佔了北頓內茨克（Severodonetsk），這代表俄國已完全掌握之前策動獨立的盧漢斯克地區（Luhansk）及大部分的頓內茨克地區（Donetsk），這兩個地區構成的頓巴斯（Donbas）是烏克蘭最重要的工業地帶，俄軍掌握該地將嚴重打擊烏克蘭生產能力。