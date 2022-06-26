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猴痘是下一個威脅嗎？WHO：「目前」還不算全球公衛緊急事件

WHO坦言，此一原本僅在非洲流行的疾病，出現了許多「不尋常」跡象，其威脅已遭忽視多年。

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/26 14:47
猴痘病毒（圖／美聯社）

猴痘病毒（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）猴痘（monkeypox）在各地蔓延，引發各國擔憂，世界衛生組織（WHO）25日表示，須加強監控相關疫情，但「目前」尚無必要宣布其為全球公衛緊急事件。

美聯社報導，世衛23日召開緊急會議，部分專家持不同意見，但最後達成結論，尚無須將之視作緊急事件。儘管如此，WHO坦言，此一原本僅在非洲流行的疾病，出現了許多「不尋常」跡象，其威脅已遭忽視多年。

WHO表示，猴痘的傳播狀況確有其「緊急」之處，呼籲各國嚴加監控事態發展，採取「強力的」防疫措施，尤其得注意保護免疫力低下者、懷孕者與孩童。若出現以下情況，則須立刻重新評估風險，如若性工作者染疫、疫情傳染速度加快、在境內或多國之間散播、病患症狀加重等。

過去數十年來，猴痘多在中非與西非出現，今年疫情卻來的莫名，而案例皆無非洲旅遊史。

若WHO宣布某疫情成為緊急公衛事件，意味情況惡化成「衛生危機」，有跨境傳播的高風險，有賴全球協力因應。此前類似的宣告曾針對新冠肺炎（COVID-19）、剛果與西非的伊波拉（Ebola）、巴西的茲卡（Zika），以及全球仍致力消除的小兒麻痺症。

WHO本周表示，已收到40個過去從未傳出猴痘的國家，通報了3,200例，多為男性，是同性戀、雙性戀，或曾與其他男子有過性行為者，且逾八成都在歐洲。一名WHO顧問上個月表示，歐洲案例激增，起源很可能是西班牙與比利時的兩場性愛派對。英國官員則透露，該國案例多是曾在桑拿、性愛俱樂部與其他男子有過性行為的男性患者。

不過，專家警告，只要與患者有密切接觸，甚或觸碰其衣物被單等，都有染病的風險。非洲案例則多為與染上病毒的齧鼠類或靈長類動物接觸而得病。

猴痘症狀包括發燒、皰疹、肌肉痠痛等，多半不需特別治療，數周內就會康復。非洲的猴痘致死率高達10%，其他地區則低於1%。目前尚未發現猴痘病毒出現突變，亦即變得更致命或更具傳染力，但這次的大爆發顯示，病毒恐怕早就潛伏多年。
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