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(更新）6/26台灣新增39,586例本土 134例死亡

今日新增60例境外移入個案。

By 醫藥組, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/26 14:29
台灣26日新增本土確診39,586例、134例死亡。(圖／中央社）

台灣26日新增本土確診39,586例、134例死亡。(圖／中央社）

更新時間：2022-06-26 14:29

首稿時間：2022-06-26 14:17

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(26)日公布國內新增39,646例COVID-19確定病例，分別為39,586例本土個案及60例境外移入；另確診個案中新增134例死亡，其中一位女性死者無慢性病史、雖完整接種3劑疫苗，到院前已無生命跡象。

指揮中心表示，今日新增之39,586例本土病例，為18,372例男性、21,205例女性、9例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上。今日新增中重症新增359例，全國自2022年1月6日到6月25日間，累計輕症與無症狀者3,529,940人（99.58%)，中重症14,881人（0.42%)。

(更新）6/26台灣新增39,586例本土 134例死亡

指揮中心表示，個案分布為臺中市(5,520例)、新北市(5,320例)、高雄市(5,309例)、桃園市(3,791例)、臺南市(3,786例)、彰化縣(2,761例)、臺北市(2,734例)、屏東縣(1,655例)、雲林縣(1,111例)、新竹縣(1,008例)、苗栗縣(906例)、南投縣(902例)、新竹市(837例)、宜蘭縣(786例)、嘉義縣(757例)、花蓮縣(587例)、嘉義市(548例)、基隆市(484例)、臺東縣(396例)、澎湖縣(201例)、金門縣(166例)、連江縣(21例)。

指揮中心指出，今日新增134例本土病例死亡個案，為70例男性、64例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、127例具慢性病史、80例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月8日至6月23日，死亡日期介於5月20日至6月23日。

據指揮中心資料，無重大疾病、慢性病史死亡個案共7名，其中接種3劑疫苗者有兩位，一名為40歲許女性，到院前已無生命跡象。

(更新）6/26台灣新增39,586例本土 134例死亡

指揮中心說明，今日新增60例境外移入個案中，為34例男性、26例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自法國及泰國(各2例)、德國(1例)移入，另55例感染國家調查中。入境日介於今年6月24日至6月25日。

指揮中心統計，截至目前國內累計3,613,345例確診，6,254例COVID-19死亡病例。指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。
本土個案
死亡個案

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