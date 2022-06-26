Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

挪威同志夜店槍擊2死21傷 警方疑伊斯蘭恐攻

警察保安局指出，該名槍手自2015年起倍安全部門列為「疑似激進伊斯蘭主義者」，並有精神病史。警方稍早也表示本案可能為仇恨犯罪，並表示正調查同志遊行是否為其目標，或是有其他犯案動機。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/26 12:18
挪威首都奧斯陸25日傳出恐怖攻擊，槍手闖入知名同志酒吧掃射，造成2死21傷，人們前往事發地點弔唁。（圖／美聯社）

挪威首都奧斯陸25日傳出恐怖攻擊，槍手闖入知名同志酒吧掃射，造成2死21傷，人們前往事發地點弔唁。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）挪威首都奧斯陸一家同志酒吧於25日凌晨遭伊朗裔公民持槍掃射，造成2死21傷。當地警方已逮捕兇嫌，並將該起事件定調為伊斯蘭恐怖主義攻擊，原訂於週六舉行的同志大遊行因此取消。

BBC》、《路透》報導，據目擊者表示，42歲槍手約於凌晨1點15分進入倫敦酒吧（London Pub），從隨身背包中掏槍對人群開了至少20槍，現場哭聲與尖叫聲交疊，許多人受到驚嚇。幾分鐘後，警方在民眾的協助下逮捕槍手，犯罪現場尋獲槍枝兩把，其中一把為全自動槍。

本起槍擊案造成2人死亡、21人受傷，其中10人傷勢嚴重。挪威當局將恐怖警報級別自第3級提升至最高的第5級，儘管警察保安局（PST）情報部顯示，目前無跡象表明可能發生進一步襲擊。

原訂週六舉行的同志大遊行也在警方的建議下取消，當天仍有數百人在附近遊行，高呼「我們在這，我們是同志，我們不會消失！」。一婦女向法新社表示，這樣的遊行表態很好，「否則他（槍手）就會贏」。

警察保安局指出，該名槍手自2015年起倍安全部門列為「疑似激進伊斯蘭主義者」，並有精神病史。警方稍早也表示本案可能為仇恨犯罪，並表示正調查同志遊行是否為其目標，或是有其他犯案動機。

挪威總理斯特勒（ Jonas Gahr Støre）在BBC節目「新聞一小時」（Newshour）中透露，該名嫌疑人在5月曾接受審訊，但當時並沒有認定具威脅性，他表示，「現在需要看到調查結果」。

挪威國王哈拉爾五世（Harald V）則表示，他與家人對此暴力事件「感到震驚」，並表示「我們必須站在一起」，捍衛「自由、多元性與對彼此的尊重」。
挪威
同志大遊行
槍擊案
槍枝暴力
恐怖攻擊

相關新聞

美國週末不寧靜！3起不同處大規模槍擊案共9人死亡
美國週末不寧靜！3起不同處大規模槍擊案共9人死亡
2022/06/06 17:35
沒帶警用無線電 德州警方攻堅延誤
沒帶警用無線電 德州警方攻堅延誤
2022/06/04 18:10
美奧克拉荷馬州醫院再傳槍擊4人喪生 拜登：夠了！
美奧克拉荷馬州醫院再傳槍擊4人喪生 拜登：夠了！
2022/06/03 11:56
未第一時間攻堅小學救人 德州警方承認「決策失誤」
未第一時間攻堅小學救人 德州警方承認「決策失誤」
2022/05/29 12:06
駐洛杉磯辦事處：仇恨犯罪「零容忍」 外交部：限制促統人士入境為移民署業務
駐洛杉磯辦事處：仇恨犯罪「零容忍」 外交部：限制促統人士入境為移民署業務
2022/05/19 17:52

更新時間 : 2022-06-26 13:18 GMT+08:00

最受歡迎

驚悚殭屍照惹議！新竹靈糧堂加入戰局嗆愚昧　台南美術館最新回應網歪樓
驚悚殭屍照惹議！新竹靈糧堂加入戰局嗆愚昧　台南美術館最新回應網歪樓
【更新】台灣6/25新增40293本土及105境外移入染疫者　莊人祥: 推估近日確診數3萬到4萬之間
【更新】台灣6/25新增40293本土及105境外移入染疫者　莊人祥: 推估近日確診數3萬到4萬之間
iPhone 14 傳將出「古銅金」前所未見華麗色調9月將曝光
iPhone 14 傳將出「古銅金」前所未見華麗色調9月將曝光
台灣兩廳院遭投訴要求停演《聲妖錄》　宗教團體轟明目張膽行邪術做法
台灣兩廳院遭投訴要求停演《聲妖錄》　宗教團體轟明目張膽行邪術做法
台灣首例「猴痘」確診者住台南•曾至高雄就醫　匡列者不需隔離•健康監測21天即可
台灣首例「猴痘」確診者住台南•曾至高雄就醫　匡列者不需隔離•健康監測21天即可
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
蠟筆小新、龍貓風箏特技！台灣宜蘭風箏嘉年華暑假登場　超萌斑比山丘梅花鹿現身同遊
蠟筆小新、龍貓風箏特技！台灣宜蘭風箏嘉年華暑假登場　超萌斑比山丘梅花鹿現身同遊
台灣各級學校、補習班「確診停課標準」放寬　5月8日起不再全校停課　　
台灣各級學校、補習班「確診停課標準」放寬　5月8日起不再全校停課　　
5/17起「0+7」上路！「打滿3劑疫苗者」免隔離　快篩陰可外出採買、工作
5/17起「0+7」上路！「打滿3劑疫苗者」免隔離　快篩陰可外出採買、工作
2022快消前十大品牌揭曉　凱度研究：台灣人一年購買義美產品9100萬次居冠
2022快消前十大品牌揭曉　凱度研究：台灣人一年購買義美產品9100萬次居冠