挪威同志夜店槍擊2死21傷 警方疑伊斯蘭恐攻

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）挪威首都奧斯陸一家同志酒吧於25日凌晨遭伊朗裔公民持槍掃射，造成2死21傷。當地警方已逮捕兇嫌，並將該起事件定調為伊斯蘭恐怖主義攻擊，原訂於週六舉行的同志大遊行因此取消。

《BBC》、《路透》報導，據目擊者表示，42歲槍手約於凌晨1點15分進入倫敦酒吧（London Pub），從隨身背包中掏槍對人群開了至少20槍，現場哭聲與尖叫聲交疊，許多人受到驚嚇。幾分鐘後，警方在民眾的協助下逮捕槍手，犯罪現場尋獲槍枝兩把，其中一把為全自動槍。

本起槍擊案造成2人死亡、21人受傷，其中10人傷勢嚴重。挪威當局將恐怖警報級別自第3級提升至最高的第5級，儘管警察保安局（PST）情報部顯示，目前無跡象表明可能發生進一步襲擊。

原訂週六舉行的同志大遊行也在警方的建議下取消，當天仍有數百人在附近遊行，高呼「我們在這，我們是同志，我們不會消失！」。一婦女向法新社表示，這樣的遊行表態很好，「否則他（槍手）就會贏」。

警察保安局指出，該名槍手自2015年起倍安全部門列為「疑似激進伊斯蘭主義者」，並有精神病史。警方稍早也表示本案可能為仇恨犯罪，並表示正調查同志遊行是否為其目標，或是有其他犯案動機。

挪威總理斯特勒（ Jonas Gahr Støre）在BBC節目「新聞一小時」（Newshour）中透露，該名嫌疑人在5月曾接受審訊，但當時並沒有認定具威脅性，他表示，「現在需要看到調查結果」。

挪威國王哈拉爾五世（Harald V）則表示，他與家人對此暴力事件「感到震驚」，並表示「我們必須站在一起」，捍衛「自由、多元性與對彼此的尊重」。