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簽署美國槍械安全法案 拜登：挽救生命

美國眾議院當地時間24日以234票贊成、193票反對通過該項法案，參議院則於23日晚間以65票同意、34票反對通過該法案。

By 台灣英文新聞
2022/06/26 10:33
美國總統拜登25日簽署聯邦槍械安全法案。（圖／美聯社）

美國總統拜登25日簽署聯邦槍械安全法案。（圖／美聯社）

(台灣英文新聞／國際新聞 綜合報導）美國槍擊案頻傳，總統拜登25日將數十年來首項重大聯邦槍械安全法案簽署立法，標誌兩黨在該項爭議性議題上取得重大突破。

CNN》報導，美國眾議院當地時間24日以234票贊成、193票反對通過該項法案，參議院則於23日晚間以65票同意、34票反對通過該法案。

拜登表示，儘管這項法案並不盡如意，「但也的確涵蓋了我長久以來主張的行動，足以挽救性命。」稍後他將動身前往歐洲，出席2項重大的外交高峰會，並於7月11日返國後在白宮接待支持該項標誌性法案的國會議員，並與槍枝暴力受害者家屬一起慶祝新法的成立。

報導指出，該法為1994年通過、2004年到期的「突擊武器銷售禁令」（Federal Assault Weapons Ban）以來，最重要的關於解決槍枝暴力的聯邦立法。儘管新法並未禁止販售突擊式步槍和大容量彈匣，且遠未達到拜登及其政黨所望，以及民調中美國人所希望達到的高度。

根據該法案，7.5 億美元將用於幫助各州實施和運行危機干預計劃，包括暫時阻止處於危機中的個人通過法院命令獲得槍支，以及心理健康法庭、毒品法庭和退伍軍人法庭等。

法案也補上所謂「男友漏洞」（boyfriend loophole），禁止販售槍枝給那些因虐待未婚伴侶而被定罪者。該法不溯及既往，並允許曾犯家暴罪情節輕微又未再犯者，於五年後恢復購買槍枝權利。

此外，法案還提供新的聯邦資金，供實施「紅旗法」（red flag laws）的州運用。「紅旗法」意在避免讓被認定對自己或他人構成危險者持有槍枝。
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美國
拜登

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更新時間 : 2022-06-26 11:46 GMT+08:00

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