〈投資理財〉全球經濟金融環境嚴峻 未上市陽信銀行有機會異軍突起

全球經濟金融環境動盪不安，國內有防疫保單之亂，台灣上市櫃金融類股不少受創，但是未上市銀行股，仍有值得期待標的。陽信銀行正厲兵秣馬，各項營收、獲利條件均快速成長，積極準備邁向興櫃上市之路，未來發展，值得投資人期待。

雖然目前還沒有上市櫃，然而陽信銀行資訊充分揭露，相當透明，每月均將財務、業務報告，透過媒體報導，讓股東或利害關係人充分了解，相當不容易，做法值得肯定。

陽信銀行近10年來營運表現，令人刮目相看，幾乎是年年成長，去（2021）年獲利再創新高，全年盈餘43.81億元，超越年度38億元的預算目標，達成率115%，是歷年最佳紀錄。每股稅前盈餘達到1.017元，逾放比僅0.16%，備抵呆帳覆蓋率達929.56%，兩項指標都優於同業，資產品質良好。

今年全球經濟、金融環境欠佳，然而，5月份單月陽信銀行稅前淨利5.01億元，較去年同期成長62％，前5月累積税前盈餘達23.41億元，年增33％，累計每股稅前盈餘為0.77元，獲利穩健成長，逾放比0.15%，備抵呆帳覆蓋率975.83%，財務及風險控管均佳。

今年股東會陽信銀行通過每股配發股利0.6元，其中股票股利0.4元，現金股利0.2元，並將規劃辦理現金增資15億元，再加計盈餘轉增資12.12億元，資本額可達330億元，應已符合上市櫃基本條件。

據了解，近年陽信銀行極可能規劃邁向興櫃之路，也是近年繼上海商銀之後，極可能邁向資本市場的純銀行金融機構。

與2011年相較，當時陽信銀行資本額是175億元，成長迄今總資產已增加4154億元，浄值成長267億元，2021年雖然遇到疫情衝擊，陽信銀行營運績效及規模，仍穩定成長。

陽信銀行長期以來，配合政府協助中小企業發展政策，2021年在中小企業放款方面，餘額年增194億元，成長幅度11%，已是第七度獲頒中小企業放款甲等銀行，因此適用相關奬勵措施，近年已將十家簡易分行，改制為一般分行，達到全國105家分行，全部都是全功能分行的目標。

由於疫情嚴峻情勢，陽信銀行為突破業務困境，持續推動金融生態圈，與網購商城「陽信商店」舉辦「賞利點回饋」，客戶申辦指定業務，即可獲得「賞利點」，1點等於新台幣1元，可至商店街折抵消費無上限，網購業務替陽信銀行帶來績效，成果不錯，甚受客戶歡迎。

談起陽信銀行的崛起，應可回顧它的前身是陽明山信用合作社，原來是台北市陽明山、北投一帶的小型地區型性金融機構，改制為商業銀行後，進入激烈競爭的商業銀行領域，要想出類拔粹並不容易，陽信銀行董事長陳勝宏13年前，力邀公股行庫退休的丁偉豪擔任總經理，經過多年的勵精圖治，打下根基，繳出現在亮眼成績單。

丁偉豪積極推動業務，控管營業風險，由於金融市場競爭激烈，他出奇招，力邀現職資深或已退休金融界人士，到陽信銀行開創事業第二春，這樣正可彌補公司業務突飛猛進，人員培訓不及的缺口，使陽信銀行業務快速發展，這在保守的金融界，是相當罕見突破性的做法。

陽信銀行相當低調，其實它的資產很豐富，目前的營業據點，8成以上都是自有不動產，為了突破現有區域性銀行格局，正在台北市民權西路及中山北路口，投資70億元，興建總部辦公大樓，預計112年完工，屆時總部將從北投移出，突破區域銀行格局，正式邁向全國性商業銀行之路。

計劃中的新大樓，將成立貴賓理財中心，提供高資產客戶，全方位投資理財服務，期使企金及個金業務齊頭並進，再配合推動上市櫃，開創新樣貌及境界。

陽信銀行已建立堅實的基礎，在當前全球經濟金融環境複雜，股市動盪不安之際，投資人應可注意它的未來發展，作為投資參考。

★投資一定有風險•理財請務必慎思★