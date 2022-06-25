奧斯卡導演受中國資助、長居上海 拍攝反送中紀錄片欲洗白港府

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）曾兩度獲得奧斯卡金像獎紀錄片的英國導演柯文思稱「對西方偏頗報導失望」而拍攝反送中紀錄片，近期在香港01播映，不過其政治立場遭質疑，因他曾參與中共建黨百年宣傳片，也曾獲中國官方核可進入因疫情封城的武漢拍攝。

根據亞洲自由電台，親中港媒香港01週三（23日）起獲授權轉播英國導演柯文思（Malcolm Clarke）執導的紀錄片《香港：被掩蓋的真相》（Hong Kong Return）。不過亞洲自由電台發現，柯文思7年前就轉戰中國市場，除與中共合作拍攝多套大外宣紀錄片，甚至獲邀參與中共黨慶節目《百年大黨——老外講故事》。

在這部反送中紀錄片中，柯文思承認較少拍攝涉及警暴爭議的場景，以及並無訪問泛民人士。他表示，是因為警方不願讓他們隨隊拍攝，至於訪問對象，他則說香港國安法實施後，讓一些不錯的訪問無法呈現。

報導指出，柯文思之所以拍攝這部紀錄片，是因對於歐美媒體報道「偏頗」不滿，他認為歐美媒體簡化事件成為「牛仔與原住民之爭」，因此希望紀錄片「重組」反修例示威，「能夠補充空白」，讓觀眾有更多思考，讓港人能放下成見，化解矛盾。

中央社報導，面對外界質疑他「美化中國」，柯文思說，他期待這些挑戰，「他們並不在當地，而我說的、拍的都是真相。」他認為西方對中國帶有偏見，希望以外國人的視角，述說中國真實的故事。

不過亞洲自由電台則近一步發現柯文思近年常以「奧斯卡得獎導演」和「中國人民的老朋友」稱譽活躍於中國電影和文化界，被外界視為向西方宣傳中國的老外代表。他更受邀擔任上海電影節紀錄片單元評委會主席、參加紀念「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利」70周年大閱兵。