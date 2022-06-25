Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 科技

插旗北極！首座台灣極地研究站揭牌 學者不必再寄人籬下

台灣在研究極地方面受到國際關注，像是去年台灣北極探索隊進行首次自主的探測，就獲取的珍貴資料，還受邀共同舉辦極地論壇。

By 科技組, 台灣英文新聞
2022/06/25 20:19
由中央大學、國家海洋研究院與波蘭哥白尼大學合作的首座台灣極地研究站，在台灣時間25日下午正式於北極冷岸群島揭牌成立。（圖/中央社）

由中央大學、國家海洋研究院與波蘭哥白尼大學合作的首座台灣極地研究站，在台灣時間25日下午正式於北極冷岸群島揭牌成立。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 科技組 綜合報導）台灣終於有自己的極地研究站囉！由中央大學與波蘭兩地機構合作，今（25日）在北極冷岸群島揭牌新成立的台灣極地研究站，未來台灣學者若要前往北極，不必再寄人籬下，可以留在自己的家。

根據中央社，由國立中央大學、國家海洋研究院與波蘭哥白尼大學共同合作，在台灣時間今天下午3時30分（冷岸群島上午9時30分），於北極的冷岸群島揭牌成立台灣首座極地研究站。

中央大學今天也透過同步視訊方式在校內舉行揭牌典禮，可以看到視訊畫面中研究站裡高掛台灣國旗，研究站門口也將掛上國旗。

根據中央大學校長周景揚，台灣極地研究站英文名稱為「Tai Arctic」，Tai即台灣，Arctic為北極。這是台灣首座在北極的研究機構，當地其實已有10多個來自不同國家的極地研究站，過去台灣學者都必須寄人籬下來進行研究，現在終於擁有「自己的家」。

不只如此，台灣在研究極地方面受到國際關注，像是去年台灣北極探索隊進行首次自主的探測，就獲取的珍貴資料，還受邀共同舉辦極地論壇；中央大學與國家海洋研究院已於朗伊爾城租賃實驗空間，將作為長期研究準備。

國家海洋研究院院長邱永芳指出，台灣去年就與波蘭哥白尼大學團隊展開合作，研究冰震、冰融、洋流、北冰洋波浪變遷等主題。透過設立自己的研究站，可持續提供台灣學者全球氣候變遷重要資訊，也能以國際合作來帶領國內極地科研向國際邁進。

中央社指出，極地研究站台灣團隊包括中央大學應用地質研究所所長倪春發、水文與海洋科學研究所教授錢樺、地球科學系助理教授張文和（波蘭籍），以及國家海洋研究院海洋科學及資訊研究中心主任楊文昌、研究員李孟學等5人。

插旗北極！首座台灣極地研究站揭牌 學者不必再寄人籬下
北極
極地研究站
極地
中央大學
國家海洋研究院
波蘭
哥白尼大學
氣候變遷

相關新聞

林昶佐、洪申翰赴世界議員西藏大會 為台藏抗中發聲
林昶佐、洪申翰赴世界議員西藏大會 為台藏抗中發聲
2022/06/24 20:31
台灣「船模試驗國家隊」成立　總統蔡英文：展現「國艦國造」決心
台灣「船模試驗國家隊」成立　總統蔡英文：展現「國艦國造」決心
2022/06/21 16:52
台灣因應全球環境變遷！環保署：環境部將擔負環境治理責任
台灣因應全球環境變遷！環保署：環境部將擔負環境治理責任
2022/06/15 13:45
公衛危機一波接一波 新加坡登革熱大爆發釀「緊急事件」
公衛危機一波接一波 新加坡登革熱大爆發釀「緊急事件」
2022/06/09 17:58
台灣國家海洋研究院新書發表　欣賞與了解水母與有毒浮游動物
台灣國家海洋研究院新書發表　欣賞與了解水母與有毒浮游動物
2022/06/06 16:31

更新時間 : 2022-06-25 20:34 GMT+08:00

最受歡迎

驚悚殭屍照惹議！新竹靈糧堂加入戰局嗆愚昧　台南美術館最新回應網歪樓
驚悚殭屍照惹議！新竹靈糧堂加入戰局嗆愚昧　台南美術館最新回應網歪樓
蠟筆小新、龍貓風箏特技！台灣宜蘭風箏嘉年華暑假登場　超萌斑比山丘梅花鹿現身同遊
蠟筆小新、龍貓風箏特技！台灣宜蘭風箏嘉年華暑假登場　超萌斑比山丘梅花鹿現身同遊
【更新】台灣6/25新增40293本土及105境外移入染疫者　莊人祥: 推估近日確診數約3萬到4萬之間
【更新】台灣6/25新增40293本土及105境外移入染疫者　莊人祥: 推估近日確診數約3萬到4萬之間
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
台灣各級學校、補習班「確診停課標準」放寬　5月8日起不再全校停課　　
台灣各級學校、補習班「確診停課標準」放寬　5月8日起不再全校停課　　
台灣兩廳院遭投訴要求停演《聲妖錄》　宗教團體轟明目張膽行邪術做法
台灣兩廳院遭投訴要求停演《聲妖錄》　宗教團體轟明目張膽行邪術做法
iPhone 14 傳將出「古銅金」前所未見華麗色調9月將曝光
iPhone 14 傳將出「古銅金」前所未見華麗色調9月將曝光
5/17起「0+7」上路！「打滿3劑疫苗者」免隔離　快篩陰可外出採買、工作
5/17起「0+7」上路！「打滿3劑疫苗者」免隔離　快篩陰可外出採買、工作
居隔「3+4」26日實施 自主防疫可搭大眾交通、上班禁餐廳內用
居隔「3+4」26日實施 自主防疫可搭大眾交通、上班禁餐廳內用
2022快消前十大品牌揭曉　凱度研究：台灣人一年購買義美產品9100萬次居冠
2022快消前十大品牌揭曉　凱度研究：台灣人一年購買義美產品9100萬次居冠