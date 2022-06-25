插旗北極！首座台灣極地研究站揭牌 學者不必再寄人籬下

（台灣英文新聞 / 科技組 綜合報導）台灣終於有自己的極地研究站囉！由中央大學與波蘭兩地機構合作，今（25日）在北極冷岸群島揭牌新成立的台灣極地研究站，未來台灣學者若要前往北極，不必再寄人籬下，可以留在自己的家。

根據中央社，由國立中央大學、國家海洋研究院與波蘭哥白尼大學共同合作，在台灣時間今天下午3時30分（冷岸群島上午9時30分），於北極的冷岸群島揭牌成立台灣首座極地研究站。

中央大學今天也透過同步視訊方式在校內舉行揭牌典禮，可以看到視訊畫面中研究站裡高掛台灣國旗，研究站門口也將掛上國旗。

根據中央大學校長周景揚，台灣極地研究站英文名稱為「Tai Arctic」，Tai即台灣，Arctic為北極。這是台灣首座在北極的研究機構，當地其實已有10多個來自不同國家的極地研究站，過去台灣學者都必須寄人籬下來進行研究，現在終於擁有「自己的家」。

不只如此，台灣在研究極地方面受到國際關注，像是去年台灣北極探索隊進行首次自主的探測，就獲取的珍貴資料，還受邀共同舉辦極地論壇；中央大學與國家海洋研究院已於朗伊爾城租賃實驗空間，將作為長期研究準備。

國家海洋研究院院長邱永芳指出，台灣去年就與波蘭哥白尼大學團隊展開合作，研究冰震、冰融、洋流、北冰洋波浪變遷等主題。透過設立自己的研究站，可持續提供台灣學者全球氣候變遷重要資訊，也能以國際合作來帶領國內極地科研向國際邁進。

中央社指出，極地研究站台灣團隊包括中央大學應用地質研究所所長倪春發、水文與海洋科學研究所教授錢樺、地球科學系助理教授張文和（波蘭籍），以及國家海洋研究院海洋科學及資訊研究中心主任楊文昌、研究員李孟學等5人。