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美國前國務卿蓬佩奧呼籲組「全球自由聯盟」 力挺台灣、烏克蘭與以色列

蓬佩奧說，由於烏克蘭的勇敢抵抗，使中國攻台勢必得三思。台灣已經是自由、獨立的主權國家，美國需予以正式外交承認，何況自杜魯門（Harry S.Truman）以來的每位美國總統都認為，台灣的存在對美國的國防至關重要。

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/25 18:17
圖/Hudson Institute

圖/Hudson Institute

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）美國之音（VOA）今天(25日) 報導，美國前國務卿蓬佩奧24日發表演說，呼籲有必要組建新的全球自由聯盟，力挺台灣、烏克蘭與以色列，以防俄羅斯與中國形成泛歐亞巨無霸的霸權統治。

昨天(6/24) 是俄羅斯入侵烏克蘭屆滿4個月的日子，蓬佩奧（Mike Pompeo）藉著向美國智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）發表視訊演說時提出上述主張。

蓬佩奧表示：「在我們當前的地緣戰略重點之外，美國必須幫助建設3座自由燈塔（lighthouses for liberty）。這些燈塔應該集中在衝突激烈的國家：烏克蘭、以色列和台灣。」

他說，這3座燈塔可成為連結北約與印太安全架構的樞紐，進而建立「全球自由聯盟」（Global Alliance for Freedom），這將使美國受益。

蓬佩奧指出，組建全球自由聯盟的目的，就是要防止俄羅斯與中國形成泛歐亞巨無霸（Pan-Eurasian colossus）的霸權統治，並強調自由聯盟的成形是為了防止而非挑起戰爭。

他說，由於烏克蘭的勇敢抵抗，使中國攻台勢必得三思，台灣已經是自由、獨立的主權國家，美國需予以正式外交承認，何況自杜魯門（Harry S.Truman）以來的每位美國總統都認為，台灣的存在對美國的國防至關重要

他指出，台灣被攻陷將嚴重削弱美國在印太地區影響力，使得整個印太地區，包括關島、夏威夷、日本和澳洲面臨威脅，又因台灣是美國的主要技術和經濟夥伴，一旦半導體供應中斷，美國經濟將步履蹣跚。

蓬佩奧建議，美國必須擴大「四方安全對話」（Quad）機制，除日本、澳洲、印度和美國外，還需包括韓國、英國和法國，甚至美英澳的「三方安全夥伴關係」（AUKUS）也應該併入其中。

針對俄羅斯，他說，普丁總統（Vladimir Putin）深知俄羅斯因腐敗和人口崩潰走向衰落，為確保統治而覬覦頓巴斯（Donbas）的天然氣和煤炭、烏克蘭未開發的油田，還尋求永久控制烏克蘭的溫水港和能源管道。

蓬佩奧警告，若允許俄羅斯統治頓巴斯和烏克蘭海岸，普丁接下來將染指其他獨立國家的能源資源，俄羅斯將成為化石燃料的主宰。

他說，美國必須採取行動支持烏克蘭領土完整，這符合美國的自身利益，也是深刻的美國使命，因美國對於北約（NATO）的承諾相當堅定，而支持烏克蘭可避免更大規模的歐洲衝突，還有美軍勢必得捲入的戰爭。

蓬佩奧表示，藉由賦予烏克蘭力量，美國向中國展現入侵台灣的代價有助於挫敗中國意圖破壞半導體等的供應，而發起破壞全球生活水平的攻擊。

為了打贏俄烏戰爭，蓬佩奧建議，美國及盟友需要向烏克蘭提供最強大的常規武器，火箭、火砲、裝甲和先進的無人戰鬥機，與地對空飛彈系統等等。

蓬佩奧視訊演說超連結　War, Ukraine, and a Global Alliance for Freedom

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更新時間 : 2022-06-25 18:46 GMT+08:00

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