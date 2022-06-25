美國決議各州可法律禁墮胎 拜登：傷痛的一天

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）美國最高法院今（25日）推翻1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）保障墮胎權的規定，美媒預估，20州可能立即或短期內禁止墮胎行為。

這項歷史性裁決始於密西根州2018年3月時抗議活動，當時密州立法禁止婦女懷孕15週後墮胎，傑克森婦女健康組織（Jackson Women’s Health Organization）提告指該法違憲，最終案子上提最高法院，大法官決定重新檢視相關案件。

美國最高法院保守派首席大法官羅伯茲（John Roberts）支持推翻「羅訴韋德案」。他認為，密州法律允許婦女懷孕3個月內墮胎，這已遠超出被認為是「晚發現懷孕」的時間點。因此不准各州禁止婦女在胎兒取得「母體外存活力」（viability，約為24至28週）前墮胎。

除了他以外，另有以阿利托（Samuel Alito）為首的5位保守派大法官也表決推翻羅案。

阿利托表示，「羅訴韋德案」及計劃生育案必須被推翻，因為「憲法未提及墮胎，墮胎權也未受任何憲法條文明確保護」。論述相當薄弱，且裁決造成破壞性後果。

最高法院裁決出爐後不久，立刻引發外界噓聲，包括總統拜登表示，今天對美國來說是個「傷痛」的一天，婦女健康及生活未來將處於危險之中。

而主張不推翻「羅訴韋德案」的自由派法官則擔憂，未來任何一州都能立法，禁止婦女懷孕3週、5週或10週，甚至是受孕後墮胎；部分州因為預期羅案會被推翻，早已把法立好，其中有些禁止所有墮胎行為，不論女性是否遭性侵或是亂倫受害者，也不管把孩子生下是否會毀掉她們人生。

對此，拜登承諾會動用所有權力，保護權利可能受今天裁決波及的婦女，包括保障她們取得口服墮胎藥、避孕藥，若居住地禁止墮胎，則確保她們能前往其他州接受醫療照護。

而前總統歐巴馬（Barack Obama）也在推特發文，批判把婦女最私人的決定交由政客及意識形態主宰，並指今天的判決攻擊數百萬美國人的基本自由。

中央社整理支持推翻「羅訴韋德案」方的想法，包含前總統川普，川普透過聲明表示，這次判決是「一整個世代生命權最大的勝利」。

而前副總統彭斯（Mike Pence）也在推特歡呼「今天生命贏了！」他讚許保守派大法官的勇氣，並呼籲所有珍惜生命神聖性的人士，捍衛尚未出生的胎兒，並給予面臨「危機懷孕」的婦女支持。

中央社指出，「羅訴韋德案」遭推翻後，不代表在美國墮胎自動變成非法，而是墮胎合法性的問題，改交由各州決定，這些法律可能在數週或數個月內生效。