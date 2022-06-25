溫馨！亞馬遜Alexa語音助手將推「模仿人聲」功能 可重現已故親友聲音

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）科技來自於人性，亞馬遜Alexa語音助手將推新「模仿聲音」功能，只要不到一分鐘的音頻檔案，連已故的家庭成員的聲音都能夠還原，未來亞馬遜將更新Alexa系統來提供這項服務。

根據CNN，亞馬遜週三（22日）在其人工智慧創新年度會議 re:MARS 上宣布，將推出可以模仿人聲的功能，這是利用人工智慧技術來達到模仿任何一種聲音，甚至是已故的親友、愛人都能模仿。

亞馬遜資深副總裁暨首席科學家 Rohit Prasad 表示，更新後的系統能夠從不到一分鐘的音頻中收集足夠的語音數據，從而使模仿等個性化服務成為可能，無需像在錄音室裡那樣花上幾個小時來處理音檔。

這個概念來自於使用新的方法來為人工智慧添加更多的「人類屬性」，面對這項技術有望重現已故親友聲音，Rohit Prasad 說「雖然人工智慧無法消除那種失落的痛苦，但它絕對可以讓他們的記憶永存。」

亞馬遜長期以來一直使用可識別的聲音來為 Alexa 配音，例如山繆傑克森和其他女演員、NBA球員等。但在過去幾年中，人工智能對人聲的再現技術也越來越好，尤其是在使用人工智能和深度偽造技術（Deepfake）的情況下。

這種人工智慧過去就有應用在不同地方，像是因喉癌而失聲的好萊塢影星方基墨（Val Kilmer）與新創公司 Sonantic 合作，在新的電影中為他創造了一個人工智慧驅動的說話聲音。據外媒報導，該公司使用方基墨的音檔片段，透過演算法達到像真實演員一樣的說話。

雖然目前亞馬遜沒有透露何時會啟動這項更新，許多專家認為亞馬遜有能力與技術做到這項服務。不過「恐怖谷效應」可能對個性化 Alexa 聲音的推出造成影響，因為重新創造一個與親人非常相似但不是百分之百正確的聲音，可能會導致人們的抗拒。