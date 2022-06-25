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（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台南市長黃偉哲今天(25日) 表示，台灣首例猴痘確診個案，是境外返台男性，由於猴痘屬高度接觸性傳染疾病，除已隔離接觸者，並做必要環境清消，全力防堵本土病例發生。

台南出現全國首例猴痘病例，黃偉哲今出席新北市板橋區大遠百「2022台南國際芒果節」行銷活動受訪表示，這起個案為自德國返台留學生，疑境外遭朋友感染；由於猴痘與天花一樣，為高度接觸性傳染，潛伏期3至4天，已針對環境展開清消外，也對接觸者進行隔離。

黃偉哲呼籲國人赴國外旅行時特別小心，目前美國與歐洲、亞洲好幾個國家都有病例，這起病例雖為境外移入，但仍須小心本土病例發生。

台南市政府衛生局今發布新聞稿指出，通報這名16日自德國返台的25歲男性猴痘病例，檢疫期間結束後出現發燒、喉嚨痛、肌肉痠痛、皮膚紅疹及鼠蹊部淋巴腫大等症狀，24日確診猴痘。目前患者收治負壓隔離病房，相關症狀已有改善；匡列密切接觸者6人，包括家人及醫療人員均無症狀，將進行健康關懷，預定健康監測至7月14日。

由於國際猴痘疫情逐漸擴大，衛生局提醒民眾避免接觸齧齒動物和靈長類動物、生病或死亡動物，所有食物徹底煮熟才能食用；避免前往猴痘病毒流行地區以降低人際間傳播；自海外入境者若出現疑似症狀，儘速就醫並告知旅遊史及接觸史。有猴痘防疫相關問題，可打免付費防疫專線1922或防疫專線06-2880180諮詢。

據悉這名留學德國的男學生，已收治於台南市的醫院，衛生局今天表示，目前匡列20人，不需隔離，匡列者只要健康監測21天，民眾不必恐慌。目前匡列者均暫無症狀，將由衛生單位進行健康關懷。

匡列者不需隔離

只要健康監測21天

中央社引述台南市政府衛生局人員說，台南25歲男子確診猴痘，台南匡列6人，高雄14人，其中台南6人中有3人是患者的家人。

衛生局長許以霖表示，匡列者不需隔離，只要健康監測21天，注意是否出現發燒、皮膚紅疹及淋巴結腫大等主要症狀，同時也要留意有無密切接觸，但民眾不必恐慌。

台南市長黃偉哲也說，台南猴痘病例是在德國被傳染，回台發病，雖是境外移入，但接觸者要趕快隔離，因猴痘傳染力強，如今數國出現病例，美國就有數百例。

台南市政府衛生局24日在新聞稿指出，確診猴痘男子患病時程如下:

➤16日自德國返台

➤20日發燒、喉嚨痛、肌肉痠痛、身體出現紅疹及鼠蹊部淋巴腫大

➤21日到診所就醫

➤22日和醫院視訊看診後前往醫院進行全血、血清、咽喉擦拭液及水疱液採檢送驗

➤24日確診。

這名患者，也是衛生福利部疾病管制署23日起將猴痘列為第2類法定傳染病後首起病例。

猴痘主要由齧齒動物和靈長類動物傳播給人，屬人畜共通傳染病，可有效人傳人。猴痘感染後症狀包括發燒、畏寒/寒顫、出汗、頭痛、肌肉痛、淋巴腺腫大、極度倦怠；發燒1天到3天後出現皮膚病灶，通常自臉部蔓延到身體其他部位，四肢比軀幹更常見。

皮膚病灶出現後會依斑疹、丘疹、水泡、膿疱階段變化，最終結痂脫落，嚴重病患疹子數可達數千，症狀持續14天到21天，目前歐美流行的西非分支致死率低於1％，大多數個案可於幾週內康復；兒童及免疫功能低下者易重症，併發症包括繼發性細菌感染、肺炎及敗血症等。

高雄市匡列14人

健康無異常

高雄市政府25日表示，個案曾至高雄就醫，在戶外診療站接受診療，當時3名醫護身著完整防護裝備，評估無傳染風險，目前追蹤健康皆無異常。

中央社引述高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎表示，確診個案為外縣市民眾，但經疫調發現，個案曾跨區至高雄就醫，在戶外診療站接受診療，當時3名醫護皆身著N95口罩、隔離衣等完整防護裝備，評估應無傳染風險，會持續追蹤接觸者健康，目前無異常。

衛生福利部疾病管制署24日公布首例猴痘境外移入個案，20多歲本國籍男性自德國返國後，20日發燒、喉嚨痛、肌肉痠痛、身體出現紅疹及鼠蹊部淋巴腫大，目前收治於醫院。

台灣首例「猴痘」確診者住台南•曾至高雄就醫 匡列者不需隔離•健康監測21天即可

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