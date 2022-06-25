韓國開放外國旅客自由行 台灣人實際入境過程曝

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）韓國自8日起開放外籍旅客自由行觀光，不過因疫情關係，入境方式與過去已大不相同，有媒體記者實際走訪在台申請簽證、搭機並實際入境，一次揭露後疫情時代到韓國旅遊的方法與過程。

根據中央社記者，現在以觀光自由行名義進入韓國，有許多步驟和以往不同，包含去回都需要做PCR檢測、赴韓國觀光須辦簽證等等，而目前回台灣也要接受居家檢疫。

中央社指出，韓國開放外籍旅客觀光後，記者實際持韓國C-3-9個人旅遊簽證赴韓國，由於雙方簽證互惠暫時取消，因此目前台灣旅客赴韓國前，須到韓國駐台代表處申請C-3-9個人旅遊簽證觀光簽證。

申請簽證須備妥6個月內的2吋大頭照、護照正本、護照影本、身分證正本、身分證影本、行程計畫以及由銀行開立的新台幣10萬以上存款證明，且先須上網預約才能由本人到韓國駐台代表處辦理簽證，約7到10個工作天後才能領取到觀光簽證。簽證效期為3個月，旅客須在這段期間內赴韓，否則簽證將會失效。

再來，旅客前往韓國前72小時或前24小時要做PCR或抗原快篩，結果出爐後要填寫「檢疫資料事前填寫系統」（Q-CODE）以及上傳相關陰性證明報告，獲取Q-CODE作為入境檢疫的憑證。

時間花費上，記者表示在入境的移民關前，旅客出示Q-CODE的流程不到5分鐘，而僅出示健康說明書者，則是需要較長的檢疫流程。

實際入境後，韓國目前規定入境3天內須做PCR檢測，因此旅客可事先預約仁川機場內的PCR採檢。根據中央社記者實地採訪，當日下午5時採檢後，約晚間8時相關報告就會寄到旅客的電子郵件中，若陰性旅客就可以繼續接下來的行程，若呈陽性反應，就必須隔離7天。

中央社記者指出，入境流程跟過去入境韓國相比，整體時間約多出1個小時到1個半小時左右才離開機場，因此台灣旅客若想搶先出遊，在規劃上都要將這些流程納入考量，避免影響後續行程。