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南台灣「亞洲的地獄與幽魂」6/25開展擠爆　南美館暫停售票、進行人流管制

南美館人員說，暫時停止售票後，南美2館現場已進行人流管制，之後再視狀況檢討是否重新開放售票。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/25 14:53
圖／台南市美術館官方臉書

圖／台南市美術館官方臉書

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）台南市美術館2館「亞洲的地獄與幽魂」今天(25日) 開展，場館擠爆，但因容留人數超過上限4000人，館方中午緊急宣布暫停票券販售，視人流管制再重新開放，也可能影響夜間購買觀展。

南台灣「亞洲的地獄與幽魂」6/25開展擠爆　南美館暫停售票、進行人流管制

圖/臺南市美術館 Tainan Art Museum

南美2館「亞洲的地獄與幽魂」今上午10時開展，購票進場者大排長龍，逼得館方限定4個展間觀展人數，每個展間50人，也就是一次最多200人同時在場，但未限制觀展時間。

不過，開展1小時，換票入場者已逾1000人，中午時分，實體票券和電子票賣出超過3000張，南美2館容留人數突破上限4000人；館方中午緊急宣布暫停票券販售，要求大家停止前往。

中央社引述南美館人員說，暫時停止售票後，南美2館現場已進行人流管制，之後再視狀況檢討是否重新開放售票。

南美館開館3年多，除開館之初曾短時間暫停售票外，鮮有因人流過多而緊急宣布暫停售票；館方人員說，這次特展觀展人潮超出預期。

台南市美術館和法國凱布朗利博物館（musee du quai Branly-Jacques Chirac,Paris）合作的「亞洲的地獄與幽魂」特展，今天起至10月16日在南美2館2樓展覽室E-H展出。

這場特展包含日本、泰國與中國的傳奇鬼怪和地獄觀念，巡迴台灣展出，增添台灣文化角度，涵蓋台灣當代藝術家作品，及鬼片電影導演姚鳳磐等在地鬼怪的電影海報。

「亞洲的地獄與幽魂」特展公布後引來極大關注，館方網站一度被塞爆當機，正反兩面論戰發酵，有人認為特展怪力亂神，要求停辦，但也有人力挺，網路社群出現不少相關討論。

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