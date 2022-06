【更新】美國海軍P-8A飛越台灣海峽•展現對自由開放印太地區之承諾　學者：反制中共擴張

更新時間: 2022-06-25 12:26

首次發稿: 2022-06-25 11:49

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導)就在29架次共機侵擾台灣西南防空識別區數天後,美軍印太司令部發聲明表示,一架美國海軍P-8A海神式巡邏機,昨(24日) 飛越台灣海峽,展現美國對「自由開放印太地區的承諾」。

美國有線電視新聞網(CNN)報導,聲明中寫道:

「美國海軍一架P-8A海神式(P-8 Poseidon)巡邏機於6月24日在國際空域飛越台灣海峽。美國將繼續在國際法允許的任何地方飛行、航行和行動,包括在台灣海峽內。美國根據國際法在台灣海峽開展行動,維護各國航行權利和自由(navigational rights and freedoms of all nations) 。此架飛機通過台灣海峽表明美國對自由開放印太地區的承諾 (commitment to a free and open Indo-Pacific) 。」

中央社報導, 中國人民解放軍空軍6月21日有29架次飛機進入台灣西南防空識別區(ADIZ),其中包含戰鬥機、空中預警管制機、電子作戰機、反潛機、電偵機及空中加油機。

今年1月23日有39架次中國軍機進入台灣西南防空識別區,為今年以來數量最多一次,5月30日又有30架次,是今年數量第2多,6月21日的29架次,數量是今年第3多。

中共機艦近期頻繁侵擾台灣與日本,美軍一架P-8A巡邏機24日穿越台灣海峽。國防部表示,對台海周邊外籍機、艦動態,均能全程掌握;學者認為,美軍此舉是應對中共宣稱台灣海峽不是國際水域說法,反制中共系統性擴張。

美國有線電視新聞網(CNN)引述美軍印太司令部發布的聲明指出,一架美國海軍P-8A海神式巡邏機今天飛越台灣海峽,展現美國對「自由開放印太地區的承諾」;另據「火腿族」無線電玩家監聽音檔顯示,共軍應對美軍機時稱台灣海峽為「領空」。

國防部與學者回應

對此,中央社24日晚間引述國防部說,有關台海周邊外籍機、艦動態,國軍運用聯合情監偵手段,均能全程掌握,並適切應處。

國防安全研究院國防戰略與資源所長蘇紫雲表示,美軍是執行自由航行的宣告,同時應對中共宣稱台灣海峽不是國際水域的說法。

蘇紫雲指出,日本為了方便其他船隻通過輕津海峽而自主退縮領海,但中俄軍艦近日不僅穿越津輕海峽侵擾日本,更「貼近」日本領海邊緣航行,加上中國在南海、台海等作為,綜觀看來,中共是「系統性的擴張」。

國防院學者舒孝煌認為,美機「穿越」台灣海峽是較少見狀況,但近期中國與俄羅斯軍艦聯手侵擾日本,美機此舉反制意味濃厚。

國防院國家安全所長沈明室分析,中共的廣播是虛張聲勢,因為完全不合乎聯合國海洋法及國際法等規定,「就算台灣是中國的」,也不能說台灣海峽是中國的內海或領海,此舉是蠻橫的態度。

沈明室指出,日前外界提及美機的出現,是為了偵蒐剛下水的中共航空母艦福建艦,但福建艦尚未部署,且利用其他工具也能掌握行蹤;他推測美機近期舉措是例行巡邏,抑或美方透過衛星發現不明目標,派遣軍機偵蒐確認。

尖端雜誌主任編輯李思平表示,中國一直認為台灣是中國的一部分,當然認為台海就是中國「內海」,且要求外國機艦通過必須要報備;但到目前為止,「中國也只是喊喊而已,並不能怎樣」。

據國防部公開訊息,6月21日有29架共機擾台,數量今年第3多;另據日本防衛省統合幕僚監部公開訊息,21日還有一艘「052C」驅逐艦、一艘「056A」護衛艦通過台灣宜蘭東部、日本與那國島之間海域。

共軍回應

針對一架美國海軍P-8A海神式巡邏機24日飛越台灣海峽,共軍東部戰區新聞發言人施毅25日批評美方此舉危害台海和平穩定,強調東部戰區組織空中和地面兵力對美機行動全程跟監警戒。

綜合陸媒25日報導,施毅表示,24日美一架P-8A反潛巡邏機穿航台灣海峽並公開炒作。解放軍東部戰區組織空中和地面兵力對美機行動全程跟監警戒。

施毅指出,美方行為蓄意干擾破壞地區局勢,危害台海和平穩定,「我們對此表示堅決反對」。戰區部隊隨時保持高度戒備,堅決捍衛國家主權和領土完整。

