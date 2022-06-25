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【更新】美國海軍P-8A飛越台灣海峽•展現對自由開放印太地區之承諾　學者：反制中共擴張

➤中國人民解放軍空軍6月21日有29架次飛機進入台灣西南防空識別區（ADIZ），其中包含戰鬥機、空中預警管制機、電子作戰機、反潛機、電偵機及空中加油機。數量是今年共機擾台以來第3多。➤國防院學者舒孝煌認為，美巡邏機「穿越」台灣海峽是較少見狀況，但近期中國與俄羅斯軍艦聯手侵擾日本，美機此舉反制意味濃厚。➤共軍東部戰區新聞發言人施毅, 25日批評美方此舉危害台海和平穩定。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/25 11:49
圖為美國海軍P-8A海神式（P-8 Poseidon）巡邏機 (路透2021年4月檔案照/NurPhoto)

圖為美國海軍P-8A海神式（P-8 Poseidon）巡邏機 (路透2021年4月檔案照/NurPhoto)

更新時間: 2022-06-25 12:26

首次發稿: 2022-06-25 11:49

延伸閱讀: 2022環太平洋軍事演習共26國參加　日媒：對抗中國色彩鮮明

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）就在29架次共機侵擾台灣西南防空識別區數天後，美軍印太司令部發聲明表示，一架美國海軍P-8A海神式巡邏機，昨(24日) 飛越台灣海峽，展現美國對「自由開放印太地區的承諾」。

中共機艦近期頻繁侵擾台灣與日本，美軍一架P-8A巡邏機24日穿越台灣海峽。國防部表示，對台海周邊外籍機、艦動態，均能全程掌握；學者認為，美軍此舉是應對中共宣稱台灣海峽不是國際水域說法，反制中共系統性擴張。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，聲明中寫道：

「美國海軍一架P-8A海神式（P-8 Poseidon）巡邏機於6月24日在國際空域飛越台灣海峽。美國將繼續在國際法允許的任何地方飛行、航行和行動，包括在台灣海峽內。美國根據國際法在台灣海峽開展行動，維護各國航行權利和自由(navigational rights and freedoms of all nations) 。此架飛機通過台灣海峽表明美國對自由開放印太地區的承諾 (commitment to a free and open Indo-Pacific) 。」

中央社報導, 中國人民解放軍空軍6月21日有29架次飛機進入台灣西南防空識別區（ADIZ），其中包含戰鬥機、空中預警管制機、電子作戰機、反潛機、電偵機及空中加油機。

今年1月23日有39架次中國軍機進入台灣西南防空識別區，為今年以來數量最多一次，5月30日又有30架次，是今年數量第2多，6月21日的29架次，數量是今年第3多。

中共機艦近期頻繁侵擾台灣與日本，美軍一架P-8A巡邏機24日穿越台灣海峽。國防部表示，對台海周邊外籍機、艦動態，均能全程掌握；學者認為，美軍此舉是應對中共宣稱台灣海峽不是國際水域說法，反制中共系統性擴張。

美國有線電視新聞網（CNN）引述美軍印太司令部發布的聲明指出，一架美國海軍P-8A海神式巡邏機今天飛越台灣海峽，展現美國對「自由開放印太地區的承諾」；另據「火腿族」無線電玩家監聽音檔顯示，共軍應對美軍機時稱台灣海峽為「領空」。

國防部與學者回應

對此，中央社24日晚間引述國防部說，有關台海周邊外籍機、艦動態，國軍運用聯合情監偵手段，均能全程掌握，並適切應處。

國防安全研究院國防戰略與資源所長蘇紫雲表示，美軍是執行自由航行的宣告，同時應對中共宣稱台灣海峽不是國際水域的說法。

蘇紫雲指出，日本為了方便其他船隻通過輕津海峽而自主退縮領海，但中俄軍艦近日不僅穿越津輕海峽侵擾日本，更「貼近」日本領海邊緣航行，加上中國在南海、台海等作為，綜觀看來，中共是「系統性的擴張」。

國防院學者舒孝煌認為美機「穿越」台灣海峽是較少見狀況，但近期中國與俄羅斯軍艦聯手侵擾日本，美機此舉反制意味濃厚。

國防院國家安全所長沈明室分析，中共的廣播是虛張聲勢，因為完全不合乎聯合國海洋法及國際法等規定「就算台灣是中國的」，也不能說台灣海峽是中國的內海或領海，此舉是蠻橫的態度。

沈明室指出，日前外界提及美機的出現，是為了偵蒐剛下水的中共航空母艦福建艦，但福建艦尚未部署，且利用其他工具也能掌握行蹤；他推測美機近期舉措是例行巡邏，抑或美方透過衛星發現不明目標，派遣軍機偵蒐確認。

尖端雜誌主任編輯李思平表示，中國一直認為台灣是中國的一部分，當然認為台海就是中國「內海」，且要求外國機艦通過必須要報備；但到目前為止，「中國也只是喊喊而已，並不能怎樣」。

據國防部公開訊息，6月21日有29架共機擾台，數量今年第3多；另據日本防衛省統合幕僚監部公開訊息，21日還有一艘「052C」驅逐艦、一艘「056A」護衛艦通過台灣宜蘭東部、日本與那國島之間海域。

共軍回應

針對一架美國海軍P-8A海神式巡邏機24日飛越台灣海峽，共軍東部戰區新聞發言人施毅25日批評美方此舉危害台海和平穩定，強調東部戰區組織空中和地面兵力對美機行動全程跟監警戒。

綜合陸媒25日報導，施毅表示，24日美一架P-8A反潛巡邏機穿航台灣海峽並公開炒作。解放軍東部戰區組織空中和地面兵力對美機行動全程跟監警戒。

施毅指出，美方行為蓄意干擾破壞地區局勢，危害台海和平穩定，「我們對此表示堅決反對」。戰區部隊隨時保持高度戒備，堅決捍衛國家主權和領土完整。

美國海軍P-8A巡邏機飛越台灣海峽　展現對自由開放印太地區之承諾

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