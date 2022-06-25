（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台灣出現首例猴痘 (monkeypox) 境外移入個案，匡列19名接觸者。5月這波疫情，猴痘症狀較不典型，皮膚病灶也較不明顯，但接觸皮膚病灶是主要感染途徑，顯示勤洗手、使用酒精消毒的重要性。

猴痘從23日起正式列為台灣第二類法定傳染病，根據衛福部疾管署網站對於猴痘的疾病介紹，猴痘病毒主要由齧齒動物和靈長類動物傳播給人，屬人畜共通傳染病。流行病學資料顯示，今年5月13日迄今，個案以男性為主，且大部分為曾與男性發生性行為者。

猴痘的傳播分別為「人畜共通傳染」及「人傳人」，其中人傳人是接觸到感染者呼吸道分泌物、損傷皮膚或黏膜或被污染物品；飛沫傳播需長時間面對面接觸情境較容易發生，醫護人員及同住家人都有較大的感染風險。儘管密切接觸已知是傳染危險因子，尚未確定猴痘是否透過性接觸傳染。

症狀與天花相似，但病情較輕微，症狀包括

➤發燒、畏寒/寒顫、出汗、頭痛、肌肉痛、淋巴腺腫大（耳週、腋窩、頸部或腹股溝等處）、極度倦怠。

➤發燒1至3天後出現皮膚病灶，如丘疹、水泡、膿疱等，通常自臉部蔓延至身體其他部位，四肢比軀幹更常見。

潛伏期

猴痘的潛伏期約為5-21天，通常為6-13天。

猴痘致死率約１％～１０％

➤根據衛福部官網，猴痘對大多數人的的症狀通常輕微，症狀持續14至21天會痊癒。西非分支猴痘病毒株，也就是英國病例的病毒株，其致死率為1%；但中非(剛果地區)分支病毒株致死率則高達10%。免疫功能低下族群，孕婦及幼童感染後要特別當心。

中央社引述長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如24日晚間接受媒體聯訪時表示，猴痘患者皮膚病灶病毒最多，接觸到痘子是最可能傳播途徑，但今年5月這波疫情，病患症狀表現較不典型，其中連皮膚上的痘子都可能不明顯，造成個案及周圍親友無法辨識，增加接觸皮膚病灶風險。

施信如說，由於民眾可能會在不自知的情況下觸碰到個案皮膚病灶，顯示手部衛生的重要性，民眾只要繼續遵守預防COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的方法，如勤洗手、攜帶酒精消毒及戴口罩，也能預防猴痘，尤其猴痘傳播對象具侷限性、多與陽性個案親密接觸，擴散風險不如COVID-19那麼大。

衛福部疾管署副署長莊人祥說，除避免與猴痘感染者接觸、前往猴痘流行區所有食物應徹底煮熟才食用，疫苗接種也是預防方法之一，雖然台灣不會進行大規模接種，但已列出醫護、實驗室人員及高風險密切接觸者等三大優先施打對象，積極與國際藥廠洽談第三代天花疫苗及抗病毒藥物。

莊人祥呼籲，為減少受感染的風險，建議民眾出國應避免接觸猴痘疑似個案，返國入境時如出現發燒、皮膚病灶如紅疹、丘疹、水泡或膿疱等疑似症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口檢疫人員，並儘速就醫，告知醫師旅遊史及接觸史。

【「猴痘」報你知】 台灣現首例境外移入個案 主要感染途徑為接觸皮膚病灶•勤洗手、酒精消毒仍是最上策