〈時評〉面臨「向上提升與向下沉淪」挑戰的公廣集團

公廣集團未來能否「數位轉型」及「內容創新」，是決定這個公共廣播系統到底還有沒有存在價值的兩大要件。

1990年代，台灣籌備「公共電視」的大環境，與30年後的今天已經完全不同。當時無線電視頻譜十分珍稀，現在幾乎沒有任何價值。而30年來從衛星電視的播放到有線電視的普及，漸漸將原本無線電視獨佔的市場蠶食鯨吞。加上十年來，數位網路的入侵，人人手中都有智慧手機，進一步崩潰「電視」這個概念。新發售的「顯示螢幕（display screen ）」，所內建的功能，傳統電視已經出局，還要繼續看「電視」必須跳轉不同的HDMI有線電視的「機上盒」才能選擇。新的內建功能，全是直接走網路來的APP，有些人將自己習慣看的數位內容放在手機選項中，旅行到世界各地，進旅館打開WI-FI ，直接連上旅館房間「顯示螢幕」，繼續追劇。

這樣的播放內容，畫質基本上是HD，有些已經到達4K。這還只是由4G服務的功能，未來5G普及加上預估2030年6G將可實現商用化。這個插上人工智慧（AI）翅膀的行動通訊系統，到時「顯示螢幕」普遍已經達到8K，將使「內容創新」走入更不可想像的境界。而AI將來又是經由量子運算（quantum computing)來支援。整個數位可處理的大數據分析已經到達目前再加九個零的數量級。「內容創新」在數位技術大躍進的過程，將帶動人類創意突破超新境界。

想想過去40年，1980年代初期，個人電腦（pc)剛開始，使用的軟碟（floppy diskette)，都是以Kilo為單位，到了1990年，磁碟的儲存就從Kilo進展到Mega 、Giga ，進入2000年後Tera出現了，Peta緊跟其後。現在數位商場買隨身碟，都是Tera級，可以高速下載高畫質影音。2025到2030就是Peta 起跳，進入Exabytes 、Zettabytes 甚至晉級Yottabytes 。

這一連串簡寫字母，K-M-G-T-P-E-Z-Y，愈來愈大，每個間隔差一千倍，Y比K大21個0。到E的時候，已經有所有百科全書的集合，Z則知識量與全球沙灘的沙粒總數一樣多，到了Y的數位資料，可以完全涵蓋人類所有文明的細節。

這就是我們可以預期的未來，也是下一代的知識基礎。

曾經有一次與醫學院的退休教授、院長聚會，談到未來「智慧醫療」的狀況，大家都很擔心醫學教育怎麼辦？總不能再教過去一樣的內容了吧？可是要教什麼？大家也說不出所以然。最後一位曾經是院長的老教授感嘆説：「好在我們都退休了，不必煩惱….」。

這的確是個難題，如果連醫學院的老一輩，面臨全新的數位時代，都對未來醫學教育該教什麼感到茫然。那麼整個社會各行各業又要如何培養後繼者？這也是公廣集團遇到的重大問題。上一代缺乏數位素養，如何能為下一代未雨綢繆？而且數位時代的未來，一直來一直來，奈米科技不斷探微，量子科技已經進入應用，對「内容創新」造成空前的挑戰。

世界各國的公共播放系統，都在面對高科技以「摩爾定律」進階產生的不斷技術提升所帶動的內容創新的問題，「智庫化」幾乎是世界公共播放系統必走之路，目的在「集體智慧，開放創新（collective intelligence, open innovation ）」。

過去的「電視時代」，製作人有想像力，但技術做不到，就將就一下，那些作品現在看來令人不禁莞爾，仍然佩服當年那些製作人、導演在困頓中的創新努力。現在則是技術遠遠跑在想像力之前，幾乎已經到達「想得到就做得到」的邊界。

這樣的超級技術，應該要運用在什麼樣的內容？這是公廣集團非形成「智庫化思考」不可的科技與人文責任。雖然全球仍然有一些運用先進技術所製作的內容問世，每年國際展覽都有前衛者製作出新概念，也有多樣新器材可以選擇，可是那都是全新的人機界面，顛覆傳統的工作流程，將資訊、工程、製作、前製、後製都重新洗牌，一長串的英文簡稱代碼成了新的工作流程必用語言。不斷的在職訓練，已經是完全不可避免的「內容產業」常態，告別過去「一招半式闖江湖，單打獨鬥」的時代。

該做什麼內容呢？毫無疑問，聯合國的教育、科學、人文的目標，必然是公廣集團的內容基本盤，而疫情肆虐後的醫療議題，將帶動更大的醫學科普興趣。戰爭所衝擊的世界，改變了世局的變動，更値得分析、討論。

全球經濟學家都發現傳統的金融、經濟指數已經不再有預期功能，反而「非經濟因素」主導著經濟盛衰，歷史學的脈絡隨之興起，企圖解謎這個「混沌狀態」。氣候變遷危機更迫在眉睫，環境污染則緊跟其後。大國之間博奕增加了不確定性，特別是「中國問題」形成了全世界的大麻煩，重創全球的供應鏈。而中產階級收入陷阱（middle income trap)、升息、打房、股匯市波動、通貨膨脹、物價上漲、能源糧食危機…一波波寒流無情拍打著庶民每日的緊張生活。這所交織出來的立體網狀訊息世界都構成了公廣集團必需「智庫化」來發揮「告知、教育、溝通、守望」責無旁貸的媒體任務。

更重要的是，執政者在這些重大議題上，做了什麼，沒做什麼？公廣集團更有義務為民喉舌，監督政府。已故總統李登輝所説「民之所欲，長在我心」應該高懸在公廣集團的廳堂，時時惕勵工作人員。因為這正是公廣集團存在的最高價値。

總的來說，歷史脈絡的重新審視是說故事（story telling)的心法，而「文藝復興」是核心要義，600年前的歐洲「文藝復興」，同樣是在瘟疫、戰爭、饑荒的苦難中興起。這600年，人類經歷了前所未有的人文之美，在科學、醫學、藝術、音樂、教育、制度、建築、技術…都有天才湧現，帶動善的進步。可是惡的成長也在最近200年不斷加速。這是「大歷史敍事」的反省時刻，既是戲劇也是新聞。公廣集團怎能不掌握？

這一切都必需在現有預算下，快速改革，做出成績，讓社會感到「有溫度」，讓觀眾覺得「有切身」，讓企業發現「有價値」，讓國會願意「再支持」。「向上提升」機會之窗就在眼前，必須抓住瞬間（Seize the moment ），否則就永遠「向下沉淪」。It's now or never!