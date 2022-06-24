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台灣首起境外移入猴痘個案 密切接觸者皆無症狀

疾管署表示，確診個案目前收治於負壓隔離病房，將治療至全身皮膚病灶結痂完全脫落才可解除隔離。

By 醫藥組, 台灣英文新聞
2022/06/24 20:50
台灣今（24）日傳出首起境外移入猴痘個案，目前收治於負壓隔離病房，將治療至全身皮膚病灶結痂完全脫落才可解除隔離。（圖／中央社）

台灣今（24）日傳出首起境外移入猴痘個案，目前收治於負壓隔離病房，將治療至全身皮膚病灶結痂完全脫落才可解除隔離。（圖／中央社）

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）疾病管制署今（24）日公布我國首例境外移入猴痘確診個案，為德國留學返家的20歲年輕男性，目前於負壓隔離病房隔離中，其密切接觸者經調查目前均無症狀。疾管署已將本案同步透過IHR聯繫窗口通報世界衛生組織。

疾管署新聞稿指出，為南部20多歲本國籍男性，於今（2022）年1月至6月至德國就學，6月16日搭機返國，機場COVID-19檢驗陰性後返家進行居家檢疫，6月20日出現發燒、喉嚨痛、肌肉痠痛、紅疹、鼠蹊部淋巴腫大等症狀，於6月21、22日就醫，經醫師評估後，進行採檢及通報，檢體送疾管署昆陽實驗室檢驗，於今日確認陽性。

疾管署表示，地方衛生單位已依規定進行疫情調查及接觸者追蹤等防治工作，確診個案目前收治於負壓隔離病房，將治療至全身皮膚病灶結痂完全脫落才可解除隔離。密切接觸者經調查目前均無症狀，將由衛生單位進行健康關懷。針對我國出現首例確診個案，疾管署將同步透過IHR聯繫窗口通報世界衛生組織。

疾管署說明，此波猴痘疫情自5月中於英國爆發以來，全球累計50國報告至少3,598例確診，其中以歐洲及美洲病例數最多，累計病例前五名為英國793例、德國592例、西班牙520例、法國330例及葡萄牙328例，亞洲目前為韓國與新加坡有境外移入病例。

疾管署提及，猴痘傳播對象具侷限性、多與陽性個案親密接觸或不安全性行為，或照顧確診者的醫護；由於國際猴痘疫情逐漸擴大，疾管署將持續加強國際港埠檢疫措施及民眾風險溝通與衛教宣導，並積極與國際藥廠洽談第三代天花疫苗及抗病毒藥物。

疾管署呼籲，為減少受感染的風險，建議民眾出國應避免接觸猴痘疑似個案，返國入境時如出現發燒、皮膚病灶如紅疹、丘疹、水泡或膿疱等疑似症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口檢疫人員，並儘速就醫，告知醫師旅遊史及接觸史。相關資訊可至疾管署全球資訊網（https://www.cdc.gov.tw）或撥打國內免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。
猴痘
境外移入

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更新時間 : 2022-06-24 21:46 GMT+08:00

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