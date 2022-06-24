林昶佐、洪申翰赴世界議員西藏大會 為台藏抗中發聲

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）為期兩日的世界議員西藏大會22日於華盛頓召開，台灣立法院則由西藏連線會長林昶佐、成員洪申翰代表與會。林昶佐力邀美國眾議院議長裴洛西、影星李察吉爾訪台；洪申翰提出西藏和台灣在國際氣候議程中相對弱勢，盼透過與藏人及國際社群合作，力抗中共打壓與氣候危機。

林昶佐在會上分享，除了致力於國會組織西藏連線，他也積極也推動代表大中國意識形態的「蒙藏委員會」廢除，以適當平台照顧台藏人，平等互動，並持續推廣大眾支持西藏議題，強化台灣與人權議題的連結。此外，他也歡迎受到局勢所迫的國際人權組織、公益團體將台灣作為亞太地區運籌重心，落腳台灣。

林昶佐也提及，台灣因堅守民主、防疫優異在國際上收穫關注，許多與會代表也表露對台灣的好奇，因此他誠摯力邀裴洛西、李察吉爾及各國代表訪台。

「氣候立委」洪申翰此行受邀擔任「亞洲和西藏在全球暖化和氣候變遷中的意義」主題論壇講者之一。論壇主持人西藏流亡政府國會議員 Tenzing Jigme 於會上談及世界屋脊（Roof of the World）青藏高原冰川正在劇烈的融化，正在大幅改變亞洲大陸的水資源與氣候型態，而帶來的衝擊與影響，是全球性的。

洪申翰指出，在中共政府壟斷在國際談判的代表性下，青藏高原在氣候危機的特殊性，很難被國際認識清楚。而台灣也面對很相似的處境。

洪申翰分享，西藏和台灣在國際氣候議程中的確相對弱勢，因為長期被中共政權打壓而無法以一個正常國家身份參加聯合國下許多重要會議，很難在如此全球議程把自己的聲音發出。但他也提出許多太平洋小島國家，積極組成聯盟或聯合國機制以外的平台增加自己在談判桌上的籌碼，值得西藏與台灣借鏡。

洪申翰批評中共政權的恐怖統治，封鎖在地藏人社群的真實需求與聲音，「這絕對不可能以青藏高原的永續為主體，催生出一個能有效調適跟保護的計劃」。

洪申翰擔憂，中共無盡消耗跟掠奪珍貴的青藏高原，他希望透過跟藏人及國際社群共同合作，力抗中共打壓與氣候危機，並呼籲各國代表發揮民主精神讓利害相關人理解處境，整合資源發起因應方案來面對氣候變遷。