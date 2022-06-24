立陶宛農業部政務次長吉爾卓帝斯來訪 盼深化雙邊農業合作

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）外交部政務次長曾厚仁於6月24日中午設宴款待立陶宛農業部政務次長吉爾卓帝斯（Egidijus Giedraitis）訪問團，向不遠千里來訪的友人表達誠摯歡迎，樂見台灣與立陶宛雙邊農業合作關係進一步深化。

外交部新聞稿指出，繼本月中旬立陶宛經濟暨創新部政務次長聶琉嫻娜（Jovita Neliupšienė）訪台後，立國於一週內再派遣高階官員來訪，充分彰顯台立密切友好情誼。曾政務次長致詞時表示，近期外交部連續接待來自斯洛伐克、法國及立陶宛等四國訪團，台灣與立陶宛理念相近，立陶宛在面對中國霸凌威脅與經濟脅迫，堅定友台立場，台灣也以政府及民間之力回報這樣的珍貴情誼。

外交部進一步指出，曾次長提及上（110）年底，2萬瓶立陶宛萊姆酒遭中國限制進口，台酒公司將它們全數買下，商品一上架隨即全數銷售一空，其他商品如巧克力、啤酒等也掀起採購熱潮。曾次長盛讚吉爾卓帝斯政務次長率團訪台，為兩國農業合作開創新篇章，並邀請訪團品嚐穀物研究所用立陶宛麵粉精心調配研製廣受台灣民眾熱愛的西式糕點與台式麵包，並表示兩國合作創造無限商機與可能，樂見雙方進ㄧ步深化合作鏈結，攜手共創經濟繁榮與互惠雙贏。

外交部表示，吉爾卓帝斯政務次長致詞感謝我國邀請及盛情接待，團員充分感受台灣的溫暖與熱情。此行來台行程緊湊豐富，感謝我方用心安排，另強調立陶宛正加強分散出口市場，此行來訪20餘家廠商隨行，盼與我國企業建立交流平台，並期盼在肉品、奶製品、小麥進口等立方關切議題進一步深化合作。

外交部提及，吉爾卓帝斯政務次長此次率企業及媒體團來訪，除參加2022台北國際食品展，推廣立國商品，參與商機媒合，並出席麵粉推廣說明會，與吳寶春等國內冠軍糕點師傅深入交流，另與行政院農業委員會、衛生福利部食品藥物管理署就加速農產品輸銷台灣達成共識，成果豐碩。外交部樂見台立雙邊各領域交流持續深化，以及兩國政府與民間堅定相守，友誼長存。