台非進出口貿易紅利多 運輸成主要挑戰

（台灣英文新聞／張雅鈞 台北報導）外交部與台北市進出口商業同業公會（IEAT）自2021年起合作，積極拓展非洲市場，媒合當地台商與在台業者，拓寬台灣進口來源並強化出口競爭力。台非貿易商機無限、利潤可期，然運輸及投資當地前期成本相對高昂亦是挑戰。

外交部國經司副司長邱陳煜22日於「東非進口和計畫成果發表暨111年非洲推廣行動啟動儀式」上指出，非洲經濟成長率高、消費能力竄升，26兆美元的龐大市場是MIT商品的「最佳戰場」；而非洲豐沛、高品質且具價格競爭力的天然資源，經加工出口可創造可觀利潤。

去年外交部與IEAT合作，已跟索馬利蘭、衣索比亞及烏干達全國性商會分別簽署合作備忘錄，邱陳煜表示，今年將進一步與坦尚尼亞、奈及利亞及象牙海岸在地組織締盟，盼台灣業者能擴展原物料進口來源，發揮加工、研發特長及品牌行銷能力，拓銷全球。

IEAT秘書長黃文榮則提及，非洲多項原物料產量多、品質優又實惠，卻非台灣業者主要進口來源。以可可為例，2020至2021年間非洲囊括全球逾7成7的產量，最大出產國象牙海岸就佔近4成5，然台灣去年自該國進口量不足總進口量的1%；芝麻是台灣重要的糖果、糕餅原物料，非洲產量佔全球近6成，而台灣去年自坦桑尼亞、奈及利亞及衣索比亞等國進口數量僅佔總進口量的4％。

黃文榮強調，國內廠商大多對當地原物料陌生，透過媒合台灣與產地業者，協助台灣廠商擴增進口來源，除可降低成本，有助於內需市場穩定外，亦可延續出口動能。

與會業者黔國際股份有限公司葉國憲指出，自非洲引進乳香、沒藥等香料具競爭力，可用於飲食與芳療，也可在紡織、生醫等台灣優勢產業中創新應用。他表示，儘管鄰近國家與非洲貿易熱絡，但台灣廠商可透過領先的研發能力與製造技術，上下游產業結合，以及優質的商譽與地理位置，將本地打造成下一個供應中心。

協助媒合東非台商及台灣廠商的世台東非中心秘書長張允欣則表示，非洲土地天然，因西非長年不休耕，以東非區域地力更沃。當地少用化肥，農產品多為有機栽種，香草莢、蜂蜜等農產品特色鮮明、品質優良，符合國際需求。

張允欣也坦言，台非進出口貿易開發潛力大、誘因多，但也面臨挑戰。目前台灣與非洲貿易往來相對少，因此運輸航線、班次有限，運輸成本相對高；目前當地台商約8千至1萬人，主要聚集在英語區，而法語區則因語言門檻人數相對稀少；此外，目前在當地投資前期成本高，大企業相對適宜進駐。