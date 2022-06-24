新冠變種BA.4、BA.5躲抗體能力強 將成突破性、再次感染來源大宗

（台灣英文新聞 / 醫藥組 綜合報導）最新研究指出，新冠肺炎病毒變種BA.4、BA.5在染疫過或已完全接種疫苗和加強劑的人當中，會出現躲避抗體攻擊反應，也就是說，這兩種變種病毒將成為突破性感染以及再次感染個案來源大宗，同時他們也是傳播力極強的變體，未來恐造成染疫個案再激增。

根據CNN報導，22日發表在「新英格蘭醫學雜誌」上的新研究指出，數據表明這些新的新冠肺炎Omicron變體可能會導致具有高水平疫苗免疫力以及天然BA.1和BA.2免疫力者的感染激增。

這份研究透過27名已接種輝瑞/BioNTech 新冠疫苗且有加強免疫的參與者中，發現在加強劑量兩週後，Omicron亞變體的中和抗體水平遠低於對原始冠狀病毒的反應。

該論文的作者布魯克（Dan Barouch）博士表示「我們觀察到與BA.1和BA.2相比，疫苗接種和感染BA.4和BA.5誘導的中和抗體降低了3倍，這已經大大低於原始的新冠病毒株」。

這項結果也呼應另一項研究，就是哥倫比亞大學研究團隊表示，與其他Omicron亞變體相比，BA.4和BA.5病毒更有可能從完全接種和加強劑的成人血液中逃脫抗體，從而增加突破感染的風險。

美國疾病控制和預防中心（CDC）估計，美國16歲及以上人口中有 94.7%的人透過疫苗接種或感染而有新冠病毒的抗體。然而根據CDC週二分享的數據，上週 BA.4 和 BA.5 在美國造成了約35%的新感染 個案，高於前一周的 29%。

而BA.4和BA.5也是目前傳播速度最快的變種，預計它們將在未來幾周內主導包括美國、英國和歐洲其他地區的主要病毒傳播。