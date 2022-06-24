2022新味食潮獎 「理想國王派」喜獲經濟部肯定

2022新味食品潮FUN FOOD TAIWAN 頒獎典禮於2022年6月22日於南港展覽館二館舉行，理想大地「理想國王派」喜獲「新味食潮獎」。 感謝經濟部工業局與食品工業發展研究所共同推動「新味食潮FUN FOOD TAIWAN」評選活動，強化臺灣食品及國內外行銷推廣，創造「新味食潮」永續新價值。

「理想國王派」繼去年理想大地榮獲「110年臺灣餅甄選」活動：創新組大獎、網路人氣大獎之後，成為飯店新一波的明星甜點； 理想大地西點師傅 陳天義（阿義師傅）精心硏發華麗法式點心，特別結合花蓮在地食材，外層香酥派皮加上微甜的黑糖搭配口感軟嫩彈牙的白玉麻糬、細緻綿密的地瓜及杏仁奶油內餡烘烤至金黃酥脆，風味優雅，層次豐富，深受各美食家和飯店住客等各界的美食喜愛者的青睞，也是年節送禮或犒賞自我的最佳選擇！

理想大地一直以來都希望可以發揮在地食材的特性來研發產品，未來更加朝向在地食材的方向持續研發更多更好的在地原素產品。

國王派是法國的傳統美食，最早起源於古羅馬時期的農神節，在舉行的盛大宴席上，每個大家族都會在派內放置小瓷偶來決定「一日國王」，如今大部分法國人在一年開始初的聚會中仍會分食國王派，除了享用美味派餅，吃到藏有瓷偶的幸運兒，象徵能戴上國王的皇冠，當上國王，享受一整年的好運。

理想大地點心坊推出經典八吋 「理想國王派」每日限量出爐售價720元，建議您可在入住時向櫃檯人員預訂 ，然後退房時領取作為回家的伴手禮 或 透過官網預購也是不錯的選擇，更多資訊請參閲理想大地官網，Facebook搜尋「花蓮理想大地渡假飯店」粉絲專頁，或電洽03-86-56789 / 02-2658-8181