臺灣集保2022年股東常會 通過每股配發現金股利4.2元及股票股利3.4元

近年來疫情改變金融環境及服務模式，而因應環境趨勢及所需，集保結算所與時俱進推動業務數位化與創新服務，業務範疇橫跨權益、固定收益、基金、跨境保管等，2021年除推出集保e手掌握APP資產整合服務、推動開放證券政策、運用區塊鏈技術傳送債票券交易單據、透過大數據平台協助主管機關精準監理、提出「好好退休準備平台」之普惠金融措施及精進「投資人關係整合平台(IR平台)」ESG揭露資訊等10餘項具體措施；另在疫情警戒期間，制定因應防疫召開股東會作業指引，並於短時間建置「視訊輔助股東會平台」，共計17家公司使用，2022年優化該平台功能與穩定性，今年已有72家申請，已順利完成63家，餘9家將於下周舉行。

在「國際交流」方面，疫情期間集保持續透過視訊會議等形式積極參與國際交流活動，並受邀分享IR平台的發展與應用，大幅提升臺灣的國際能見度；而在「企業社會責任」方面，亦持續在推動偏鄉教育、舉辦捐血等公益活動、關懷弱勢族群及贊助藝文活動上耕耘。

2021年在全體同仁共同努力下，集保業務推展成果豐碩，財務亦因股市熱絡表現亮眼，合併營業收入首度突破百億達103.22億元，稅後利益61.74億元，每股盈餘(EPS) 14.03元，雙創集保自成立以來的新高。

林修銘董事長於股東會中強調，集保結算所將加速腳步，朝開放創新、平台經濟、協助政府政策方向發展，同時因應公司業務多元發展，刻正規劃長期組織架構，育才、引才；而在發展業務數位化時，同步提升資安防禦，精實資安韌性，以維持資本市場穩定運作。

這次股東會並進行第12屆董事、監察人改選，選舉結果朱漢強、林修銘、黃維誠、廖美祝、糜以雍、景廣俐及廖鴻圖等7人當選為董事；陳俊宏、黃崇哲及洪秀芬等3人當選為監察人。股東會後隨即召開董事會，會中全體董事一致推選朱漢強出任董事長一職，並聘任景廣俐為代理總經理。

林修銘畢業於台大政治系，有美國喬治華盛頓大學企管研究所學歷，自2005年進入集保結算所服務，歷任副總經理、總經理、董事長，迄今任職已近17年，在任期間不斷重塑集保結算所之企業價值，引進敏捷式開發與數位思維，將數位DNA植入，率領同仁創新、轉型，站在使用者的角度提供服務。

林修銘任內除全力配合交易所有關市場交易制度變革及新種商品的推陳出新，及時提供所需之後台服務外，更期許同仁積極尋找更多的服務領域，增加新的營運模式，以多元化的腳步往前走，要超越市場對集保結算所的想像，擘劃嶄新的金融科技服務生態系，推動金融市場生態圈的共生共榮。

此外，集保結算所2016年轉投資成立基富通證券，為亞洲第一個由政府主導設立且成功營運的基金網路銷售平台。在肩負公益性的政策使命下，陸續推動好享退、好好退休等專案，提供基金理財教育功能。兼任基富通證券董事長的林修銘，於任內(去2021年10月)正式轉虧為盈，結束連四年虧損，全年每股稅後純益（EPS）達2.27元，總客戶數逾21萬人，總管理資產規模突破800億元創新高，成為國內最大線上基金銷售平台。

集保新任董事長由總經理朱漢強升任，朱漢強畢業於政大企管系，有台大商學研究所碩士及政大EMBA學歷，自1996年進入集保結算所，歷經主秘、副總經理、總經理，迄今任職已逾二十多年，證券市場歷練豐富，對集保結算所各項核心業務極為嫻熟，曾督導集保結算所完成歷經4年努力之核心業務資訊系統 - 存託系統改造專案，為集保未來發展奠定良好根基。

朱漢強擔任集保結算所總經理以來，一方面持續推動數位業務，同時執行好享退與好好退休專案，落實普惠金融；另一方面強化資安防護與堅實資訊效能，2020年曾率領集保團隊榮獲國家關鍵基礎設施提供者(CIP)團隊特優第1名，個人並榮獲最佳指揮官殊榮。

林修銘與朱漢強在集保結算所共事十餘年，他們在對金融市場發展、科技應用趨勢及經營策略上，均有高度的共識和良好的合作默契，雖然林修銘將卸任，但創新思維及數位轉型文化已深植集保結算所每一位同仁，相信新董事長朱漢強定能在此基礎上，將集保結算所帶往另一里程碑。