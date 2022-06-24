期交所參加「2022ESG高峰會-環境、社會、治理」 6/24~6/25世貿一館熱鬧登場

隨著 ESG(Environmental, Social, Governance；ESG)已蔚為國際顯 學，由金融監督管理委員會指導，財團法人會計研究 發展基金會主辦之「2022ESG 高峰會-環境、社會、 治理」於 6 月 24 日至 25 日在台北世界貿易中心展覽大樓熱鬧登場。

展覽首日邀請金管會黃天牧主任委員、政治大 學鄭丁旺教授、國際永續準則理事會副主席 Ms.Sue Lloyd 等多位貴賓 親臨致詞；期交所吳自心董事長、證交所簡立忠總經理、櫃買中心陳 永誠董事長及集保林修銘董事長等金融周邊參展單位亦親自出席開幕 儀式。

展場規劃六個主題展區，包含 ESG 展演舞台區、金融業創新永 續區、製造業創新永續區、服務業創新永續區、大學 USR 成果發表暨 公益展示區及永續食品嚐鮮區，參展單位包括金融機構、證券周邊單 位、製造業、高科技產業、服務產業、大專院校、政府部會、公益團 體、會計師事務所等，展現各業別在 ESG 之執行成果。

期交所為響應金管會「公司治理 3.0-永續發展藍圖」，持續提升企 業永續發展與公司治理，在金融業創新永續區，偕同期貨公會及期貨 業者積極參與設攤，共同展示期貨業永續金融推展成果。現場活動攤 位內容十分豐富，依「環境永續」主題展示綠色金融行動節能減碳及 淨灘、淨河活動之成果；「社會永續」則包含「金融有愛-食(實)物銀 行」、「健康醫療・老年照護」、「幫盲讀書永續學習」、「和信醫院骨髓 移植藥品專案」為主之公益活動及協助弱勢「終生照護」等社會關懷 作為；於「良好公司治理」則有期交所與期貨業者之企業社會責任報告書、對期貨商發布之公司治理守則等項目。

此外，期交所因應全球永續投資發展趨勢，於 2020 年 6 月推出 「FTSE4GOOD 臺灣指數公司臺灣永續指數期貨」，以臺灣永續指數為 標的，為國內首檔結合 ESG(Environmental, Social, Governance)與財務 指標(ROE)篩選的投資型 ESG 指標。臺灣永續指數期貨表彰臺灣符合 ESG 標準之上市公司績效，且編製方式符合 IOSCO Principles，具國 際公信力，更能吸引國內外永續投資之機構投資人共同參與，可提供 永續投資交易人更多交易管道。