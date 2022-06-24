旅遊推好康！富基漁港促銷 滿額加碼抽海鮮禮盒

吃海鮮賞海景為人間一大樂事， 新北石門富基漁港有現撈美味海鮮供應， 也是北海岸萬里蟹知名產地，已成為各地民眾大啖海味的最佳選擇， 富基漁港祭出促銷活動到6/26(日)止， 滿額加碼抽與打卡送好禮，好康的優惠回饋即將接近尾聲， 請民眾朋友把握最後抽1000元抵用券及15組海鮮禮盒的機會， 作伙來富基食樂行!

新北市漁業處近年推動北海岸漁港轉型精進計畫， 富基漁港改善後擁有多處特色打卡景點，包括建構多功能突堤碼頭， 提供藝文展演、辦趴及觀賞夕陽落日餘暉與無敵海景的最佳廣場， 富基魚貨直銷中心以醒目墨西哥帽造型屋頂，建物風格超吸睛， 富基漁港也是萬里蟹主要產地，不僅有新鮮漁獲外，重新彩繪、 改造也讓漁港風情更加多元化，設有熟食區提供現煮的海鮮大餐， 已成為眾多遊客，呼朋引伴來此觀光與吃美食的享樂景點。

富基漁港特別推出促銷抽獎活動，就是希望回饋消費者， 活動前兩周吸引許多民眾前來採購新鮮魚貨，滿500元現場立即抽 獎，符合資格的消費者人人有獎，抽中1000元抵用券的朋友們都 覺得相當划算，抵用劵加碼再消費物超所值滿載而歸。另消費滿30 00元還能再參與線上抽豐盛的海鮮禮盒， 內有富基最新鮮的魚產品，將會在活動結束後抽出15位幸運民眾， 得獎名單於6/27會公布在「新北市農業局-稼日蒔光 FB」。

新北市漁業處表示，為落實防疫政策，魚市提供酒精消毒， 除了市集熟食用餐區外， 民眾須全程帶口罩進入市集或參與抽獎活動， 攤商除於開業前後及營業期間皆不定時用稀釋漂白水消毒用餐區桌椅 及整體環境，並主動做好自主健康管理，包含配戴口罩、 測量體溫等防疫措施，以提供安全衛生用餐環境， 讓大家安心品嘗味美的海鮮饗宴。 提醒民眾別忘了分享美食照拿好康，於「富基漁港魚產品銷售中心」 FB活動貼文按讚與追蹤，餐廳用餐時拍攝海鮮美食， 上傳照片到活動貼文下方，即可到服務台兌換精美好禮。 遊富基採買尚青海鮮，漁港風情好食樂活快來體驗。

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供