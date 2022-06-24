富邦金控國際評比再傳捷報！勇冠台灣金融業

國際財經雜誌《機構投資者(Institutional Investor)》23日公布2022年度亞洲最佳管理團隊排 名，富邦金控位居全亞洲區類別保險業第二名，一舉囊括六項大獎， 榮獲「最受尊榮企業」(Most Honored Company)，富邦金控董事長蔡明興獲「最佳執行長」、 富邦金控總經理韓蔚廷獲「最佳財務長」，富邦金控並獲「 最佳投資者關係專業人員」、「最佳投資者關係企業」及「 最佳環境、社會及治理」等獎項， 為唯一入榜全亞洲區類別的台灣金融業者。

富邦金控董事長蔡明興表示， 富邦金控致力以創新金融科技與優質服務，提供客戶最完整、 多元與便利的服務，深耕台灣市場多年， 旗下子公司擁有最完整的金融產品與服務，位居市場領導地位。 此次獲得《機構投資者》評選肯定， 顯見國內外投資市場對富邦金控卓越經營管理的高度認可。

《機構投資者》為1967年成立於美國紐約的國際財經雜誌， 著重報導國際金融市場趨勢，主要探討基金、 銀行或其他企業的投資、融資等問題，並提供產業洞察報告、 市場分析、數據資料庫，每年針對全球各區域市場研究團隊、 交易團隊及公司管理團隊進行研究及排名。

今年《機構投資者》共邀請4854名買方基金經理和670名賣 方分析師參與調查，針對1612家上市公司在「最佳執行長」、 「最佳財務長」、「最佳投資者關係專業人員」、「 最佳投資者關係企業」和「最佳環境、社會及治理」 等五個類別的表現進行排名。

在全亞洲區類別評比榜單，富邦金控是台灣唯一入列金融業者，於「 最佳投資者關係專業人員」類別評選中獲得第一名佳績，並於「 最佳財務長」獲得第二名，同時在「最佳執行長」、「 最佳投資者關係企業」、「最佳環境、社會及治理」 等三個類別中獲得第三名，而在綜合排名上， 富邦金控的優異表現位居全亞洲區類別保險業第二名。

富邦金控以世界級的標準持續深耕台灣市場， 穩健的經營績效及財務表現，除了獲投資市場肯定外， 也頻頻斬獲國際大獎，與世界級標竿企業齊名， 更是台灣唯一金控公司連續四年入選《財星(Fortune)》 雜誌全球500大企業，且上榜名次連年遞進，並連續三年蟬聯《 品牌金融(Brand Finance)》全球500大最有價值品牌。

除了著重經營績效外，富邦金控致力永續發展，成績有目共睹， 已連續五年入選道瓊永續指數(DJSI)世界指數成分股、 連續六年入選道瓊永續新興市場指數成分股；連續五年入選MSCI 永續指數成分股；連續兩年獲CDP氣候變遷、供應鏈議合評比雙項 A級榮譽；Sustainalytics永續績效評比名列全球保 險產業第一名。富邦金控將持續以正向力量發揮企業當責，朝「 成為亞洲一流的金融機構」的願景穩步邁進。