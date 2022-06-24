新北頒發國中技藝市長獎 477位好手獲客製化市長合影小夜燈超驚喜

110學年度新北市國中技藝競賽共13個職群33項 主題，總計1615名選手報名，最終477位學生脫穎而出獲獎 ，其中34位同時獲新北市技藝教育績優人員獎，更有16位經推薦 榮獲全國技藝教育績優人員殊榮，獲獎數全國最多。此次頒獎因應疫 情調整，以時下最夯虛擬影像合成技術，客製化合成與市長合照， 製作獨家專屬獎座小夜燈期許「點亮未來」，給予技藝市長獎學生得 獎榮耀，預計7月上旬陸續送達。

教育局表示，110學年度競賽主題擴大至33項， 除新增醫護職群「婦兒保健」， 讓更多青年瞭解醫護產業向醫護致敬，也增加設計職群「 珠寶金銀細工」，打造新北獨家八年一貫人才培育金工專班。期許透 過舉辦全市競賽提供技藝舞台，讓學生盡情發揮潛能建立成就感，發 掘興趣及志向。

三峽國中羅方妤同學在本學年度首度新增辦理的醫護職群「 婦兒保健」主題競賽榮獲第1名佳績。她表示很感謝老師及同學的鼓 勵，未來會繼續努力培養醫護知能，投入職場造福他人，她更驚喜表 示，原以為因疫情無法和市長合影， 沒想到還能獲得專屬合影小夜燈，期待照亮自己生涯道路， 未來會繼續努力。

新埔國中黃米菲同學平時喜愛在聯絡簿上塗鴉， 導師因而發現她的設計天賦，鼓勵報名參加技藝班， 後來在技藝班努力認真學習從不缺席， 最終不僅獲選為全國技藝教育績優學生， 也在設計職群珠寶金銀細工主題競賽奪冠。她表示，雖然過程艱辛， 也曾因挫折想放棄，但因為對設計熱愛， 所以願意繼續接受下一個專業挑戰。

在藝術職群表演藝術類展演實務獲第1名同時也獲全國技藝教育績優 學生殊榮的新莊國中李欣潔同學，經常想像自己是電視劇、 小說女主角來練習表演，當上選手後對自己非常嚴格， 就算再累再辛苦也會完成訓練。雖然集訓中偶有失常， 但在親友及師長鼓勵下克服壓力，在舞台上盡情展現。她說：「 命運掌握在自己手中，只要積極努力、相信自己， 勇敢去闖一定會成功！」

教育局長張明文表示，適性生涯發展是人才發展關鍵， 透過一貫化培育專業人才，讓技藝競賽獲獎學生， 不僅在高中職特色招生專業群科甄選入學就能加分， 也能在技優甄審及實用技能學程等入學管道取得相關積分或優先分發 條件。此外， 未來就讀新北市學校還有全國唯一金手培訓及證能合一等計畫， 擴大未來生涯進路，在新北每個人都能選所愛、好好讀、有前途。

三峽國中羅方妤在婦兒保健主題競賽榮獲第1名佳績。(照片來源：新北市教育局提供)

新埔國中黃米菲在設計職群珠寶金銀細工主題競賽奪冠。(照片來源：新北市教育局提供)

新莊國中李欣潔在藝術職群表演藝術類展演實務獲第1名。(照片來源：新北市教育局提供)