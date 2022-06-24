【2022 ESG高峰會】中華電信致力建構產業生態鏈 實現永續發展

全台首屆 2022 ESG高峰會於今(24) 日起一連兩天於台北世貿一館B區盛大登場。 中華電信繼榮獲2022年遠見CSR暨ESG企業社會責任獎之雙 首獎肯定後，再次於ESG領域大放異彩，彰顯中華電信將「 科技為善」的理念落實，戮力推動永續發展、利他共榮。 中華電信於展區(編號：B310)展示「智慧農業」及「 屏安是福」解決方案，實現精準農業及高齡友善照護。

中華電信永續發展以「綠化低碳、數位賦能、誠信透明」的願景， 來實踐「智慧生活的領導者、數位經濟的賦能者」服務理念。 將科技為善的理念落實、應用於公司營運， 努力在永續發展的道路上扮演「開創者與領導者」的角色，實踐「 永遠走在最前面」的品牌精神。

中華電信自主開發的智慧農業服務擁有多項成功案例， 獲得農友們高度的支持及回饋。此服務整合「田間感測器」、「 行動物聯網NB-IoT通訊技術」及「農業AI管理平台」， 提供智慧農業完整解決方案。其中， 田間感測器經由微氣象站收集土壤溫溼度、CO2等環境數據， 利用NB-IoT行動物聯網低功耗、 覆蓋廣及大量終端設備連結等特性， 協助農友透過中華電信自主研發管理平台即時取得土壤、 氣候等環境資訊， 並以中華電信大數據分析技術來預測作物的生長環境變化趨勢， 改善耕種行為，以降低人事、農藥資材成本及生產風險、 實現精準農業，為減緩環境負載壓力盡一份心力。

中華電信以穩健綿密的網路為基礎，採精準的Wi-Fi+ 藍芽定位技術，以五千餘位「具備自理能力長者」為主要對象， 結合在地信仰中心、社區媽媽、連鎖超商及活動中心等，發行「 屏安福D+卡」，提供家人關懷、社區活動、健康檢測；對於「 輕度失智者」，透過「屏安福D+卡」，提供醫療管道、紀錄軌跡、 健康促進與心靈撫慰；整合社區安全防護平台、 LINE推播即時通知守護者等功能， 透過智慧科技建立預防走失定位服務、緊急救援、智慧影像、 友善安全交通以及IoT長輩自主健康管理等服務， 於屏東縣竹田鄉西勢村建構全台第一個防走失服務的示範社區。