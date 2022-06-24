臺灣期貨交易所6/27上市半導體30期貨及航運期貨 提供交易人避險增益新利器

為持續擴大市場參與，提供交易人更多元之策略交易機會， 臺灣期貨交易所推出「臺灣半導體30指數期貨」及「 臺灣證券交易所航運類股價指數期貨」兩項新商 品，於6/27正式掛牌交易。

半導體類股占台股市值大，向來是台股盤面重要支柱， 近期在俄烏戰爭及美國快速升息雙重壓力下， 半導體類股今年來持續重挫，其中最能代表整體半導體類股之「 臺灣指數公司臺灣全市場半導體精選30指數」由1月份5, 629.63點高點跌至6月20日4,037.15點， 短期間震盪幅度近1,592點。為滿足交易人對半導體類股相關商 品市場避險需求，期交所推出「半導體30期貨」，交易標的為「 臺灣指數公司臺灣全市場半導體精選30指數」， 成分股為上市及上櫃半導體類股市值前30大股票， 可提供交易人有效參與臺灣半導體類股交易及精確避險管道， 且本商品適用夜盤交易，有利交易人因應ADR國際市場行情變化操 作。

臺灣為海島型國家，在全球海運市場中向來有舉足輕重之地位， 航運市場近一年因新冠疫情緣故重新洗牌，自2021年起類股成交 總值頻頻超越電子類股，航運類股投資熱絡連帶「 臺灣證券交易所航運類發行量加權股價指數」也大幅震盪，近一年由 2021年7月386.46點下跌至同年10月197.6點， 跌幅近半；近半年由2022年3月293.69點持續下挫至6月 20日219.32點。期交所上市之「航運期貨」，標的指數為「 臺灣證券交易所航運類發行量加權股價指數」，成分股涵蓋海運、 空運及陸運等不同行業，且前3大成分股及權重時有輪動， 值此市場多變之際， 可提供交易人更精準之整體航運產業交易機會及風險管理工具。

半導體30期貨及航運期貨契約乘數分別為每點新臺幣50元、1, 000元，依5月底指數收盤水準4,577.97點、268. 26點換算，契約規模分別為新臺幣23萬元及27萬元， 此外期交所已公告半導體30期貨及航運期貨原始保證金每口分別為 1.5萬元及2.6萬元， 交易人可以較低資金成本進行避險及交易。 相關契約規格與商品資訊已置於期交所網站專區，歡迎上網查詢。