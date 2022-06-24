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台北國際食品展首度舉辦公益活動　期盼企業愛心無遠FOOD屆

外貿協會秘書長林芳苗：這次台北國際食品展特別發起這項公益活動，號召參展廠商響應社會企業責任，邁向ESG永續企業目標

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/24 16:54
2022年台北國際食品展首度發起「愛，無遠FOOD屆」公益送愛活動，號召參展廠商捐贈優質產品給新竹愛恆啟能中心與臺南德蘭啟智中心。（照片由...

2022年台北國際食品展首度發起「愛，無遠FOOD屆」公益送愛活動，號召參展廠商捐贈優質產品給新竹愛恆啟能中心與臺南德蘭啟智中心。（照片由...

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）2022年台北國際食品展(FOOD TAIPEI)首度發起「愛，無遠FOOD屆」公益送愛活動，號召參展廠商捐贈自家優質產品，並委由台北國際食品展轉交新竹愛恆啟能中心與臺南德蘭啟智中心，今(6/24)日舉辦公益活動贈禮儀式，外貿協會秘書長林芳苗盼能拋磚引玉讓企業愛心、關心和責任心延續下去。

外貿協會表示，為實踐ESG的承諾，達到永續企業目標，台北國際食品展透過愛，無遠FOOD屆活動，取其送愛、送暖、送食物之意，結合多家參展廠商的力量，包含馥聚公司、貫金食品公司、桔揚公司、饗城公司等企業，捐贈旗下優質產品包含調理食品、湯品、飲品及麥片等食品類物資，將具有溫度的關懷與愛心，送達需要幫助的社福機構。

外貿協會秘書長林芳苗表示，這次台北國際食品展特別發起這項公益活動，號召參展廠商響應社會企業責任，邁向ESG永續企業目標，並感謝熱心回應此活動的參展廠商，共同參與愛心送暖，也盼能拋磚引玉讓企業愛心、關心和責任心延續下去，讓愛心散播遍及每一個角落。

此屆台北國際食品展除了愛心公益活動外，更辦理多場精彩周邊活動，包含吸睛的網紅逛展、色香味俱全的主廚料理秀，以及展示最新市場動態的新品發表會，業者可於展期間上網預約登記入場參觀，一般民眾可於展覽最後一日(6/25)購票入場觀展，每張票價新台幣300元，詳情請至官網查詢。
台北國際食品展
公益活動

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