台北國際食品展首度舉辦公益活動　期盼企業愛心無遠FOOD屆

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）2022年台北國際食品展(FOOD TAIPEI)首度發起「愛，無遠FOOD屆」公益送愛活動，號召參展廠商捐贈自家優質產品，並委由台北國際食品展轉交新竹愛恆啟能中心與臺南德蘭啟智中心，今(6/24)日舉辦公益活動贈禮儀式，外貿協會秘書長林芳苗盼能拋磚引玉讓企業愛心、關心和責任心延續下去。

外貿協會表示，為實踐ESG的承諾，達到永續企業目標，台北國際食品展透過愛，無遠FOOD屆活動，取其送愛、送暖、送食物之意，結合多家參展廠商的力量，包含馥聚公司、貫金食品公司、桔揚公司、饗城公司等企業，捐贈旗下優質產品包含調理食品、湯品、飲品及麥片等食品類物資，將具有溫度的關懷與愛心，送達需要幫助的社福機構。

外貿協會秘書長林芳苗表示，這次台北國際食品展特別發起這項公益活動，號召參展廠商響應社會企業責任，邁向ESG永續企業目標，並感謝熱心回應此活動的參展廠商，共同參與愛心送暖，也盼能拋磚引玉讓企業愛心、關心和責任心延續下去，讓愛心散播遍及每一個角落。

此屆台北國際食品展除了愛心公益活動外，更辦理多場精彩周邊活動，包含吸睛的網紅逛展、色香味俱全的主廚料理秀，以及展示最新市場動態的新品發表會，業者可於展期間上網預約登記入場參觀，一般民眾可於展覽最後一日(6/25)購票入場觀展，每張票價新台幣300元，詳情請至官網查詢。