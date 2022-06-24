2022最CHILL的賞鯨豚行程　漫步烏石港、體驗「食魚教育」、品嚐漁家美味...不藏私大公開！

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）今年海洋保育署為吸引更多民眾親近海洋，讓社會大眾更能瞭解友善賞鯨對海洋保育之重要意義，結合在地特色景點規劃「友善海洋行程」，歡迎民眾可以參考海保署所精心策畫的友善賞鯨之旅行程，實際走訪一系列有趣的體驗活動，一起親近海洋生態。

每年4到10月是台灣東海岸的賞鯨豚季節，海保署邀請民眾共同體驗友善賞鯨，關懷海洋環境。（海保署提供）

海保署表示，每年4到10月是台灣東海岸的賞鯨豚季節，臺灣鯨豚資源豐富，全球90餘種鯨豚中，就有近30種曾出現於周遭海域，賞鯨觀光產業也因此得以蓬勃發展。不過，海保署提醒民眾要記得賞鯨5不守則：不亂丟垃圾、不追逐包圍、不拆散、不餵食、不觸摸等，減少對於鯨豚族群造成衝擊，讓珍貴的鯨豚資源與賞鯨產業皆能永續發展。

在「友善海洋行程」中，除了出海欣賞美麗的鯨豚之外，宜蘭縣頭城鎮梗枋魚港還有「食魚教育」的體驗活動，跟著「漁村廚房」船長娘林淑貞的腳步，認識梗枋漁村在地文化，走讀寧靜漁村的點點滴滴。認識一支釣、延繩釣等友善捕魚方法，學習挑選處理海鮮的秘技，品嚐最道地的漁家美味，盼透過親身體驗，讓大家更明白保護海洋、永續漁業的觀念及其重要性。

梗枋魚港「漁村廚房」食魚教育的體驗活動。（海保署提供）

此外，沿著烏石港海岸步道，更推薦大家到全新開幕「川岩 RIVER STONE」環保餐廳，看著瞬息萬變的龜山島，喝喝咖啡、體驗啤酒及輕食，讓人忘卻世俗煩惱。在未來「川岩 RIVER STONE」也將推出各式活動例如：草地市集、文創DIY、音樂會、淨灘、職人百工及龜山朝日…等相關藝文活動，邀請大家一起來參與，讓海洋保育成為全民共識。

海保署提到，將在6月底於花蓮舉辦「友善海洋種子培訓工作坊」，邀請公益組織(非營利組織)代表參加體驗友善賞鯨活動，期望透過公益團體角度思維，向更多民眾推廣親近海洋。