金磚五國高峰會揭幕 中俄促成反美新陣線？

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）第14屆金磚國家高峰會（BRICS summit）的線上會議昨（23）日晚間於中國廈門揭幕，中國國家主席習近平於開幕式上指出，全球應團結對抗「單方面制裁行為」，以及「某些國家」為維護他們政治與軍事力量而做出的行為，明顯意有所指。

習近平強調，制裁是雙面刃，各國需要拒絕冷戰思維與結盟政策、反對單邊與浮濫的制裁行為，並以組建一個擁有共同未來為目標的大家庭為目標，而非加入圍繞著強權構建的小圈圈，以此呼籲各國做出「正確的決定」、採取「負責的行動」。

另一方面，俄國總統普丁則攻擊「某些國家」缺乏深思熟慮且自私的行徑造成了全球現在的經濟困境，並企圖將自己錯誤總體經濟政策造成的危機，推給整個世界，隨後話鋒一轉，表示金磚各國在深化合作與建立一多極跨國合作體系上，取得了重大的成就，其全球影響力正在提升。

事實上，從中俄的發言乃至整個會議主題的走向，都讓人彷彿看見一個以中俄為核心的「反美小聯盟」。

除俄國之外的其他金磚五國中，中國、印度、巴西，甚至是南非在俄國入侵烏克蘭後，都沒有採取斷然的制裁、譴責行為。中國是俄國傳統盟友、巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）與俄國總統普丁關係甚密，南非則在聯合國譴責俄國入侵行為的議案中棄權，印度更趁著俄國遭制裁、燃油無處可去之際大規模低價進口，與俄國建立了更密切的合作關係。

《半島電視台》分析指出，中國試圖透過金磚五國的高峰會，描繪出一個對抗美國為首自由民主陣營的新陣線。另一方面，也在控管國內人權行動、壓制香港的同時，對柬埔寨這類國家提供援助，並強化在南海、台灣等地的領土聲明。這就是習近平試圖構建、以專制為核心的全球治理新模式。