6/24台灣本土+45678　死亡+152　睽違12天 陳時中回歸主持記者會

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（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(24)日公布國內新增45,767例COVID-19確定病例，分別為45,678例本土個案及89例境外移入；另確診個案中新增152例死亡。此外，指揮官陳時中自12日確診後，今日終於快篩陰，並首度出席疫情記者會。

指揮官陳時中說，經過兩週沒跟大家見面，「我看署長跟兩位副署長都能把疫情跟大眾報告得很清楚」，相信整體社會也對情狀況很清楚。

陳進一步表示，經過一周，有一天在居家辦公，其餘幾天都在署內辦公，但公開面對面就以視訊代替，現在都好了，有時候會遇到不特定人、近距離接觸，為了不要讓大家擔憂，每天都力行快篩，今天終於「清清楚楚一條線」，大致上，只要戴好口罩就不會對大家造成威脅。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中6月12日快篩陽確診，原本只要隔離7天在6月20日清晨即可自動解隔，但由於連日來快篩皆陽性，為免影響大家，因此都缺席記者會。

指揮中心表示，今日新增之45,678例本土病例，為21,087例男性、24,558例女性、33例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為臺中市(6,667例)、高雄市(6,413例)、新北市(5,808例)、臺南市(4,347例)、桃園市(4,020例)、彰化縣(3,318例)、臺北市(3,189例)、屏東縣(2,136例)、雲林縣(1,406例)、南投縣(1,134例)、苗栗縣(1,033例)、新竹縣(999例)、嘉義縣(885例)、新竹市(866例)、宜蘭縣(783例)、花蓮縣(669例)、嘉義市(590例)、基隆市(558例)、臺東縣(461例)、澎湖縣(209例)、金門縣(151例)、連江縣(36例)。



指揮中心指出，今日新增152例本土病例死亡個案，為91例男性、61例女性，年齡介於10多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、138例具慢性病史、109例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月17日至6月21日，死亡日期介於5月16日至6月22日。





指揮中心說明，今日新增89例境外移入個案中，為57例男性、32例女性，年齡介於未滿5歲至70歲以上，分別自法國(8例)、英國(4例)、印度(3例)、加拿大、新加坡、美國及柬埔寨(各2例)、泰國、越南、西班牙及菲律賓(各1例)移入，另62例感染國家調查中。入境日介於今年6月16日至6月23日。



指揮中心統計，截至目前國內累計3,533,335例確診，分別為14,120例境外移入、3,519,161例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計5,969例COVID-19死亡病例，其中5,954例本土，個案居住縣市分布為新北市1,592例、臺北市852例、臺中市517例、桃園市510例、高雄市475例、臺南市339例、彰化縣272例、屏東縣219例、基隆市160例、南投縣138例、宜蘭縣134例、雲林縣126例、苗栗縣111例、新竹縣96例、花蓮縣95例、嘉義縣87例、臺東縣84例、嘉義市76例、新竹市54例、金門縣10例、澎湖縣7例；另15例為境外移入。