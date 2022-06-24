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台北市動物園喜迎「虎」寶寶　石虎媽「平平」二度誕下新生兒

臺北動物園：這胎的石虎寶寶是媽媽「平平」與爸爸「小魚」在動物園內的第二胎小孩

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/24 14:08
照片由臺北市立動物園提供

照片由臺北市立動物園提供

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）居住在保育研究中心的石虎「平平」在今年春天受孕，經過約兩個月至七十天左右的孕期，保育員透過監視器觀察，確認「平平」終於在6月2日的清晨，平安誕下一隻石虎寶寶。台北市立動物園今(24)日表示，除了進食、放風活動筋骨外，「平平」大多時間都待在巢箱裡照顧孩子。

台北市立動物園表示，去年生下三胞胎後的「平平」，一直維持相當好的體態，體重不曾銳減，這次懷孕至生產完畢，期間身體都非常健康，保育員僅需在日常飲食裡添加貓科營養補充品，撒上貓奶粉、鈣粉來為哺乳需求增添營養，並盡可能提供隱密安全的育幼環境，以避免過多的人為干擾；「平平」母性良好，目前她除了進食、放風活動筋骨外，大多時間都待在巢箱裡細心照顧孩子。

石虎寶寶尚未20日齡就已經開眼，也會在巢箱中緩慢匍匐前行。臺北動物園表示，為避免新生兒沾染人類氣味，引起母親高度警戒，憂懼環境不安全而出現傷害寶寶的行為，照養團隊決定待石虎寶寶滿月後，身體茁壯程度已能追趕跑跳、自行離開巢箱之際，再引誘「平平」暫時離開欄舍，以便為寶寶進行全面的身體檢查，確認性別，在這之前，保育員會先透過監視器來觀察石虎母子的一舉一動。

台北動物園還說，這胎的石虎寶寶是媽媽「平平」與爸爸「小魚」在動物園內的第二胎小孩，也是林務局野生動物救傷收容計畫架構下，該園和特有生物研究保育中心、屏東科技大學合作「石虎保育繁殖計畫」的重要新成員。

台北動物園說明，未來石虎寶寶是否參與野放訓練，回歸自然，為增加野外族群數量貢獻力量？又或者像哥哥「虎力勇」留在動物園內肩負域外保育的大任？還需要合作團隊進一步的審慎評估。動物園當前的任務將會盡力提供石虎健康成長所需，也希望大家能一同祝福新生兒的誕生。

台北市動物園喜迎「虎」寶寶　石虎媽「平平」二度誕下新生兒

照片由臺北市立動物園提供
石虎
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