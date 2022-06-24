台灣兩廳院遭投訴要求停演《聲妖錄》　宗教團體轟明目張膽行邪術做法

(台灣英文新聞/文化組 綜合報導)國家兩廳院今(24)日表示日前接獲一名民眾抗議，要求停演於今(24)日登台的聲響跨域創作《聲妖錄》，館方已發布最新聲明回應。

近日鬧得沸沸揚揚的台南市立美術館展覽「亞洲的地獄與幽魂」，館方因搶先曝光展品之一「湘西趕屍照」，由於畫面太過驚悚衝擊，引起家長及宗教團體群起撻伐，新竹財團法人基督教會新竹靈糧堂更是直指其無知愚昧，此外，該教會更將槍口一轉對準國家兩廳院。

新竹靈糧堂在官網呼籲，求主赦免並阻斷6月24日至26在中正紀念堂國家兩廳院實驗劇場舉辦活動《聲妖錄》標題：人間開門聲妖來襲，「這是明目張膽公然交鬼行邪術做法，透過來參加活動的人民的認同和參與，在人間為妖魔開門，以至各路妖魔鬼怪出籠的活動。」



(圖翻攝自新竹靈糧堂官網)

巧合的是，兩廳院表示，近日接獲一名女性民眾來電投訴館方主辦的節目，為今起連續三日於實驗劇場演出的《聲妖錄》是否內含妖魔，希望兩廳院停止該節目演出。對此，兩廳院發表最新聲明回應。

兩廳院表示，兩廳院是台灣最成熟的國際級表演藝術中心，也是亞洲具指標性的當代劇場，無論當代或傳統、原生或外來，都能在兩廳院的舞台上共生共存，多元發聲。

聲明指出，兩廳院主辦的系列節目包括TIFA台灣國際藝術節、新點子實驗場、兩廳院夏日爵士、秋天藝術節等，並經常舉辦各類各具特色，適合不同年齡層的推廣演出及活動，例如樂齡工作坊、親子音樂會，是社會大眾接近表演藝術的開放場域，每一個人都可以自由選擇合適的節目進場觀賞，親近表演藝術。

館方強調，新點子實驗場的特色在於勇於嘗試、接納冒險的創作精神，即將於實驗劇場演出的新點子實驗場《聲妖錄》是以聲響結合視覺、裝置設計以及劇場表演的演出，由台灣擊樂家洪于雯帶領，與劇場鬼點子王張吉米、聲響創作者賴奇霞等創作者聯手合作，結合展覽與表演的遊走式展演，以聲音為主體，打開觀眾五感，藉由物件、樂器、聲響裝置帶給觀眾更多想像與趣味，深入探究聲音並存的衝突、荒謬與裂縫的差異感。

兩廳院表示，他們鼓勵藝術家創作自由，透過作品與觀眾理性對話交流，演出將如期舉行。

兩廳院官網顯示，台灣擊樂家洪于雯帶領的聲響跨域創作《聲妖錄》，源自對妖怪題材的發想，延伸「鬼門開」的概念延伸從「人間開門」的視角出發，藉由物件、樂器、裝置的多聲道交疊，打開觀眾的感官，創造聽覺及視覺的錯位想像。創作打破傳統的觀演形式，結合體驗、展覽與聲響的遊走式展演，將聲音幻化為「妖形」，在觀賞的體驗中形塑出專屬自己的聲音妖怪，建構一個「聲妖」的奇想旅程。