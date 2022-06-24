農糧署：鼓勵企業多採購台灣有機食材　成為綠色宣言行動店家

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）為鼓勵企業多採購國產有機友善食材， 在照顧員工飲食同時也可達到環境永續，符合ESG( Environment、Social、Governance) 永續發展的實質行動、企業社會責任的實踐的宗旨，行政院農業委員會農糧署北區分署今(24)日表示，經輔導桃園市的瑞恩帝兒幼兒園於6月起採購相關食材並供應近3000位學童每週二次食用有機營養午餐。

瑞恩帝兒創辦人呂文彬說明，為了讓其4個園區將近3000位學童的飲食更營養健康，並配合政府減碳排放的政策，在農糧署及北區分署輔導下於6月起每週二及每週五提供有機蔬菜的午餐供餐，由在地八德產銷班第三班就近供貨，每周約供應240公斤的有機蔬菜供學童及員工食用；另外也響應綠色餐飲指南平台推動之「綠食宣言」，申請成為綠色宣言行動店家。

近年來農糧署與北區分署輔導台北市文化探索協會推動綠色餐飲，在協會積極推動下已有200多家餐廳陸續成為宣言店家，在台灣掀起綠色飲食風潮。

北區分署王安石分署長表示，今年度計畫持續推動綠色餐廳範圍擴大至大型企業員工餐廳，以鼓勵企業推動ESG(永續發展的實質行動，企業社會責任的實踐)作為切入點多採用國產有機友善食材，以需求端帶動生產端，期能穩定並持續推動國產有機友善食材使用量，透過協助媒合企業與有機供應商供應員工餐廳食材或企業採購禮盒等方面，逐步提高有機/永續食材採用比重，目前正與多家知名上市櫃公司洽談。未來將邀請公家機關優先採購國產有機農產品，一起支持響應淨零減碳政策。

有意願加入綠色餐飲指南共同形塑台灣的綠色餐飲產業，不限餐飲型態，可填寫以下申請表：

申請成為綠色餐飲指南「宣言行動店家」: https://reurl.cc/12DDvp

申請成為綠色餐飲指南「葉級」綠色餐廳: https://reurl.cc/55djyz

更多資訊可參考綠色餐飲指南臉書：https://zh-tw.facebook.com/GreenDiningGuide/

照片由農糧署提供