Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

農糧署：鼓勵企業多採購台灣有機食材　成為綠色宣言行動店家

北區分署：今年度計畫持續推動綠色餐廳範圍擴大至大型企業員工餐廳，以需求端帶動生產端，期能穩定並持續推動國產有機友善食材使用量

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/24 12:20
照片由農糧署提供

照片由農糧署提供

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）為鼓勵企業多採購國產有機友善食材，在照顧員工飲食同時也可達到環境永續，符合ESG(Environment、Social、Governance)永續發展的實質行動、企業社會責任的實踐的宗旨，行政院農業委員會農糧署北區分署今(24)日表示，經輔導桃園市的瑞恩帝兒幼兒園於6月起採購相關食材並供應近3000位學童每週二次食用有機營養午餐。

瑞恩帝兒創辦人呂文彬說明，為了讓其4個園區將近3000位學童的飲食更營養健康，並配合政府減碳排放的政策，在農糧署及北區分署輔導下於6月起每週二及每週五提供有機蔬菜的午餐供餐，由在地八德產銷班第三班就近供貨，每周約供應240公斤的有機蔬菜供學童及員工食用；另外也響應綠色餐飲指南平台推動之「綠食宣言」，申請成為綠色宣言行動店家。

近年來農糧署與北區分署輔導台北市文化探索協會推動綠色餐飲，在協會積極推動下已有200多家餐廳陸續成為宣言店家，在台灣掀起綠色飲食風潮。

北區分署王安石分署長表示，今年度計畫持續推動綠色餐廳範圍擴大至大型企業員工餐廳，以鼓勵企業推動ESG(永續發展的實質行動，企業社會責任的實踐)作為切入點多採用國產有機友善食材，以需求端帶動生產端，期能穩定並持續推動國產有機友善食材使用量，透過協助媒合企業與有機供應商供應員工餐廳食材或企業採購禮盒等方面，逐步提高有機/永續食材採用比重，目前正與多家知名上市櫃公司洽談。未來將邀請公家機關優先採購國產有機農產品，一起支持響應淨零減碳政策。

有意願加入綠色餐飲指南共同形塑台灣的綠色餐飲產業，不限餐飲型態，可填寫以下申請表：

申請成為綠色餐飲指南「宣言行動店家」: https://reurl.cc/12DDvp

申請成為綠色餐飲指南「葉級」綠色餐廳: https://reurl.cc/55djyz

更多資訊可參考綠色餐飲指南臉書：https://zh-tw.facebook.com/GreenDiningGuide/

農糧署：鼓勵企業多採購台灣有機食材　成為綠色宣言行動店家

照片由農糧署提供
綠色餐飲
環境永續
農糧署

相關新聞

星巴克素食又出新品囉！辣肉丸米型麵、無蛋奶麵粉蛋糕、杏仁奶生吐司等 9/22全新上市
星巴克素食又出新品囉！辣肉丸米型麵、無蛋奶麵粉蛋糕、杏仁奶生吐司等 9/22全新上市
2021/09/20 17:57
台灣南部豪雨農損菜價漲•台北高麗菜一顆逾百元　農糧署: 今起產地可望搶收增供•加速復耕
台灣南部豪雨農損菜價漲•台北高麗菜一顆逾百元　農糧署: 今起產地可望搶收增供•加速復耕
2021/08/10 17:03
承擔企業社會責任 德經辦出刊展示德企在台成果
承擔企業社會責任 德經辦出刊展示德企在台成果
2021/07/09 13:17
台灣盛夏正值新埔水梨產季　農糧署：鼓勵民眾多元管道挺農民
台灣盛夏正值新埔水梨產季　農糧署：鼓勵民眾多元管道挺農民
2021/07/07 11:23
農糧署：台灣葡萄沒染疫 請消費者安心食用
農糧署：台灣葡萄沒染疫 請消費者安心食用
2021/05/19 14:02

更新時間 : 2022-06-24 12:38 GMT+08:00

最受歡迎

台灣各級學校、補習班「確診停課標準」放寬　5月8日起不再全校停課　　
台灣各級學校、補習班「確診停課標準」放寬　5月8日起不再全校停課　　
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
驚悚殭屍照惹議！新竹靈糧堂加入戰局嗆愚昧　台南美術館最新回應網歪樓
驚悚殭屍照惹議！新竹靈糧堂加入戰局嗆愚昧　台南美術館最新回應網歪樓
5/17起「0+7」上路！「打滿3劑疫苗者」免隔離　快篩陰可外出採買、工作
5/17起「0+7」上路！「打滿3劑疫苗者」免隔離　快篩陰可外出採買、工作
居隔「3+4」26日實施 自主防疫可搭大眾交通、上班禁餐廳內用
居隔「3+4」26日實施 自主防疫可搭大眾交通、上班禁餐廳內用
蠟筆小新、龍貓風箏特技！台灣宜蘭風箏嘉年華暑假登場　超萌斑比山丘梅花鹿現身同遊
蠟筆小新、龍貓風箏特技！台灣宜蘭風箏嘉年華暑假登場　超萌斑比山丘梅花鹿現身同遊
確診不回報當心被罰30萬！即起沒收到簡訊可自行登入健保APP來填寫資料
確診不回報當心被罰30萬！即起沒收到簡訊可自行登入健保APP來填寫資料
台灣20到49歲「免疫防火牆」築起 台大公衛：6月底進入平原期
台灣20到49歲「免疫防火牆」築起 台大公衛：6月底進入平原期
週末出遊看這邊！石門水庫熱氣球嘉年華開跑 活動僅9天快把握
週末出遊看這邊！石門水庫熱氣球嘉年華開跑 活動僅9天快把握
中國燒烤店惡霸凌弱女 微博怒吼要真相 引爆「唐山大地震」
中國燒烤店惡霸凌弱女 微博怒吼要真相 引爆「唐山大地震」