台灣中山大學首位原民碩專生畢業 從原鄉在地人研究部落經濟

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）布農族那瑪夏人周曉鳳，近日成為國立中山大學原住民碩士在職專班招生首位畢業生，其研究論文以部落視角深入研析部落經濟問題，中山大社會學系教授王宏仁表示，很少人從原鄉在地人的經驗出發，看到族群差異造成的經濟問題，她的畢業具有不凡意義。

中山大學透過新聞稿表示，Humhum Ispalidav是布農族那瑪夏人，漢名周曉鳳，她表示，自己親自研究部落文化，透過與漢人研究者截然不同的視角，加深了解族人文化，學習研究方法，未來定能在職場上對部落政策、建設與問題貢獻心力。口試當天，許多那瑪夏在地族人穿著特色族服，與原碩專班學生一起到場為她打氣，周曉鳳還準備了研究主題「龍鬚菜」分送眾人。

38歲的周曉鳳在職場打滾多年嚮往返校進修，恰逢原碩專班招生，她喜歡與族人同聚，師資也很棒，上課時備感親切，還能多方吸收原住民和南島資訊，且專班週六上課讓她便於兼顧公職與家庭。

周曉鳳說，雖然她是社工背景，但由於她就住在部落裡，了解部落經濟的重要，想研究長年作物龍鬚菜產銷對部落發展的影響。她觀察，近7年來，那瑪夏龍鬚菜種植面積從不到1公頃暴增到50公頃，規模僅次於花蓮地區；以往漢人大盤商收購價格普遍低落，直到部落族人成功打入大盤商，主導自己的市場，收入穩定了，部落經濟也獲得改善。

指導教授、中山大學社會學系教授王宏仁表示，3年前成立南台灣第一個國立大學的原民碩士在職專班，是少數設立原民碩士在職專班的頂尖大學，周曉鳳的畢業具有不凡意義。

王宏仁指出，周曉鳳的研究主題跟原鄉經濟發展息息相關，過去討論如何改善原鄉經濟，很少人從原鄉在地人的經驗出發，看到族群差異造成的經濟問題，例如大盤收購者幾乎都是漢人，原民要打入既有的產銷網絡，十分不容易。有了如此深度的在地調查，制訂相關政策才可以更貼近現實的需求。

王宏仁說，過去台灣社會總是認為原民比較專精在運動休閒或藝術文化，社會系原住民碩士在職專班，希望打破如此的刻板印象，期待可以培養全方位的原民政策制定人才。目前研究生撰寫的主題，包括魯凱族的觀光、歌謠傳唱、排灣的長嗣文化、民族植物調查、布農的狩獵性別文化、拉阿魯哇族語言復振、撒奇拉雅的新舊傳統再造、或是都市原住民就業問題等，可在眾多社會議題上為台灣貢獻不同的視野。

前排左起4位女生皆為排灣族，最右邊女生為撒奇萊雅族。後排左起男生為阿美族、布農族、魯凱族、阿美族、排灣族、拉阿魯哇族、布農族、布農族(周曉風)、阿美族、排灣族。(照片由中山大學提供)