青少年菸癮禍首 美國下令禁售電子菸大廠Juul產品

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美國食品藥物管理局（FDA）23日下令電子菸大廠Juul產品下架，無異斷了其財路，這是拜登（Joe Biden）政府打擊尼古丁危害的強力措施，對數十億美元的電子菸產業，不啻是一項重擊。

綜合美聯社與路透報導，FDA要求Juul必須撤下市面上的電子煙裝置，以及菸草與薄荷醇口味的菸彈。Juul所申請的產品，尼古丁含量達3%或5%。由於繽紛口味成了吸引青少年使用電子菸的一大原因，早在2020年，FDA就已禁售其他口味的加味煙液匣。

不過，消費者持有或使用Juul產品並不違法。

美國對Juul產品審查了兩年多才做出這項禁令。根據規定，廠商必須證明這類產品有助大眾健康，意味成年癮君子可藉電子菸戒除菸癮，而青少年也不致成癮。然而，FDA認為， Juul不僅未能提供充分證據，連提出的研究都「互相矛盾」，包括有害學物質從煙匣洩漏的風險。

Juul表示會上訴，或採取其他制止此禁令的行動。

去年起FDA陸續批准了其他廠牌的電子菸，包括R.J. Reynolds、Logic、BAT等。該單位表示，癮君子可戒菸，或改用已核可的他牌菸品。FDA光是2021年就駁回了逾百萬電子菸相關產品申請，主要是基於其可能對青少年帶來的誘惑。

關於電子菸究竟能否協助傳統菸品使用者戒菸，爭議仍多，審查過程也遭遇遊說團體與政治既得利益者的阻撓。Juul推出產品以來，深受青少年喜愛，引發了一股校園熱潮，美國使用電子菸的學生從2017年的11.7%激增至2019年的27.5%， 2021年才又掉到11.3%。

這項措施透露了FDA的鷹派走向，而拜登政府也有意訂定菸品的尼古丁最高含量，降低其致癮程度與致癌風險。分析家認為，Juul這下或許只得將重心移往其他國家，但在美國率先禁售下，他國的食品藥物審查單位恐怕也會跟進。