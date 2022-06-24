台灣優人神鼓年度大戲《轉山》取材西藏神聖之旅　國家戲劇院世界首演

(台灣英文新聞/文化組 綜合報導)優人神鼓年度大戲《轉山》首度使用5G同步跨域結合金瓜石地質公園的演出片段，將於9月2日台北國家戲劇院世界首演。

《轉山》為西藏地區莊嚴而神聖的儀式，優人神鼓多年前曾親至岡底斯山體驗神聖之旅，今年將其轉為舞蹈洗滌靈魂，邀請書法名家董陽孜為《轉山》提字，著名導演陳懷恩拍攝主視覺，並首次使用5G科技結合在金瓜石地質公園本山礦場的演出片段，將遠距演出畫面即時送上劇院舞台，達成「雙劇場異地即時共演」。

優人神鼓創辦人劉若瑀表示，《轉山》有戲劇形式的表達，有舞蹈，也有優人拿手的鼓曲。轉山本是盛行於西藏地區莊嚴而神聖的儀式，人們相信繞著神山轉行可以洗滌一生罪孽。

劉若瑀說，作品創作核心西藏文化與法脈傳承上要特別感謝優人指導上師江敏吉大伏藏師，西藏文化顧問劉國威和魏心怡兩位老師。20年前全體優人親至岡底斯山，走過這趟神聖的《轉山》之旅，2022 年，優人以劇代行一步一步體驗靈魂本質。

優人神鼓藝術總監黃誌群分享， 5G的近乎零秒差至少讓二個不同空間所發生的事，瞬間連結在一起，也使得平行的二個時空，有了交會的可能性，這是當代高科技5G的魔法力量，這樣的奇妙讓他想到藏傳密宗的觀想的修行方法。

黃誌群說明，所謂觀想，就是行者凡夫之體，與佛、本尊、菩薩的神聖之體的合一經驗，當下瞬間把平凡、神聖融為一體， 最關鍵的就是「觀想」，5G的不可思議，就如同「觀想」把二個不同世界，不同的時空，在當下瞬間交會、合一的重要媒介。

《轉山》演出票券在Opentix銷售，7月10日前預購享早鳥8折優惠。更多演出詳情請電洽優人神鼓TEL:02-29388188

【轉山演出場次資訊】

台北國家戲劇院

9月2日（五）19:30

9月3日（六）14:30 (5G傳輸 異地共演)

9月3日（六）19:30

9月4日（日）14:30 (5G傳輸 異地共演)

高雄衛武營國家藝術文化中心

9月10日（六）14:30

9月11日（日）14:30

台中國家歌劇院

10月22日（六）14:30

10月23日（日）14:30