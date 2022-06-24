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海軍S-70C機工長全身95%嚴重燒燙傷　23日深夜傷重不治

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/24 09:36
海軍1架S-70C反潛直升機22日重落地，造成4名官兵受傷，其中劉姓機工長重傷裝葉克膜急救，23日深夜宣告不治。

海軍1架S-70C反潛直升機22日重落地，造成4名官兵受傷，其中劉姓機工長重傷裝葉克膜急救，23日深夜宣告不治。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）海軍1架S-70C反潛直升機22日下午意外重摔落地，造成4名官兵受傷，其中機工長傷勢嚴重，經醫療團隊全力搶救，仍不幸於昨（23）日晚間11時1分宣告不治。

海軍反潛航空大隊1架S-70C反潛直升機（機號2303）22日執行試飛科目操作時，疑似裝備故障，導致直升機在左營神鷹基地跑道重落地，機上陳姓正駕駛、鄭姓副駕駛、劉姓機工長及郭姓檢驗士受傷，送往國軍高雄總醫院左營分院治療，其中劉姓機工長傷勢最重，全身2到3度燒燙傷，面積約95%，並有蛛網膜下腔出血等狀況。

據媒體報導，昨下午國防部長邱國正前往醫院探視傷者後，晚間突然有救護車開至急診室門口，隨後有許多穿著飛官跟海軍制服的官兵匆忙進出，神情凝重列隊在急診室外，甚至有不少人紅了眼眶。

劉姓機工長家屬和軍中同袍在他被救護人員抬起送上救護車時，忍不住淚喊「上車了，回家了」，場面哀戚。據軍方人士表示，劉姓機工長因傷重，家屬已同意放棄急救，讓他留最後一口氣送回桃園老家。

根據海軍司令部發布新聞稿，劉姓機工長雖經國軍高雄總醫院左營分院、三總專業醫療團隊共同全力搶救治療，仍不幸於22日深夜11時1分於桃園家中宣告不治。

海軍指出，劉姓機工長戮力戰訓、克盡職責、效忠國家，足為海軍表率，海軍痛失菁英，深感悲慟、哀戚與不捨，向家屬表達深切哀悼與撫慰之意，後續全力協助辦理因公撫卹及喪禮相關事宜。
S-70C反潛直升機
海軍司令部

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2022/06/22 19:41

更新時間 : 2022-06-24 11:07 GMT+08:00

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