深化台灣、立陶宛農業合作　農委會：牛肉輸入書面審核中

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）農委會副主委陳駿季今（23）日說，與立陶宛農業部次長吉爾卓帝斯(Egidijus Giedraitis)舉行農業高層對話會議，奠定雙邊未來簽署合作備忘錄基礎，並已在書面審核立陶宛牛肉輸入。

農委會表示，這次吉爾卓帝斯率團訪台，雙方在今日的農業高層對話會議上，同意依照兩國本年3月3日召開農業首長視訊會議達成的共識，建立農業合作對話平臺，定期針對農業政策與發展、農業科技、市場進入、農業投資，以及促進公私部門合作與農企業媒合等議題進行對話，以深化兩國農業合作交流與農產食品貿易。

中央社引述陳駿季說法，立陶宛已於6月初提出輸銷牛肉到台灣的申請，目前進入書面審核階段，若有資料需要補齊，會請立陶宛農業部門補充；完成書面審核之後才會進入現場查核，屆時會派檢疫官到立陶宛產地進行產地相關作業的查核，隨著下半年國際間防疫放寬，未來查場作業進行也會比較順利。

陳駿季再舉例，已輸入立陶宛的泥炭土進行檢驗，將分析適合何種作物使用的運用範圍，未來提供農民參考、運用。此外，雙方的民間也合資在立陶宛設置植物工廠，使用的是台灣的農業技術。

另外，陳駿季補充，雙方針對糧食安全與氣候變遷等重要農業政策交換意見，其中COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫影響國際供應鏈正常運作，也影響到糧食安全，這方面，台灣提供相關因應對策，與立陶宛進行經驗交流。